COVID-19 : Québec envisagerait un statut particulier pour les Îles, dit le maire Lapierre

Le maire dit être en pourparlers avec le cabinet du premier ministre François Legault à cet effet.

On ne demande pas, évidemment, de faire comme si la pandémie n’existait pas. On ne souhaite pas que les gens vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était. En gros, on demande le maintien de la zone orange. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Lors de son point de presse mercredi soir, le premier ministre mentionnait qu'il n'y aurait pas d'exception régionale concernant l'imposition de nouvelles mesures plus strictes.

Le couvre-feu sera appliqué partout dans la province, à l'exception du Grand Nord.

À l'instar de nombreux maires dans l'Est-du-Québec, Jonathan Lapierre raconte avoir été déçu et étonné de l'application mur à mur des nouvelles mesures sanitaires, même s'il avait été mis au courant quelques jours avant l’annonce de Québec.

Le maire Lapierre affirme toutefois avoir reçu un appel du cabinet du premier ministre, peu avant l'annonce des nouvelles mesures, lui proposant de poursuivre les discussions au cours des prochains jours. L'archipel pourrait ainsi, possiblement, obtenir un protocole sanitaire particulier en lien avec sa situation géographique isolée, a indiqué le maire au micro de Bon pied, bonne heure.

M. Lapierre rappelle que la situation épidémiologique est enviable aux Îles-de-la-Madeleine, qui cumule 33 cas depuis le début de la pandémie.