Le CIUSSS cherche du renfort pour ses installations de Dolbeau-Mistassini

Les travailleurs qui œuvrent dans les installations du secteur ont grandement besoin de renfort en raison des nombreux cas de COVID-19. Le réseau local de services de Maria-Chapdelaine est présentement le plus touché dans la région. Le taux de cas actifs par 100 000 habitants y était de 308,3 en date de mercredi.

Dans une infolettre expédiée aux employés, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux indique que les besoins sont critiques . L’organisation invite son personnel à se porter volontaire et offre de rembourser les frais de transport, d’hébergement et de repas.

Je pense que la réponse sera assez bonne, les gens sont solidaires. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique