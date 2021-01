Des commerces de Québec pourront survivre grâce à la cueillette, croit la SDC

La SDC militait depuis plusieurs semaines afin que ce service puisse être offert, à l’instar de ce qui se fait dans le cas des restaurants.

Nous sommes heureux concernant l’ouverture que le gouvernement a eu par rapport à cette demande qu’on avait faite avant Noël. Elle n’avait pas été acceptée, mais on a continué à faire nos représentations, avec succès cette fois-ci , souligne le directeur général, Jean-Pierre Bédard.

Jean-Pierre Bédard de la SDC Montcalm Photo : Radio-Canada

L’organisme n’est pas en mesure, pour le moment, de dire combien de commerçants des SDC seront en mesure d’offrir la cueillette à la porte.

Le service pourrait ne pas être disponible partout dès samedi.

On va sonder nos commerçants pour savoir lesquels vont être ouverts à faire ce service de cueillette à la porte. Ensuite, nous allons solliciter la Ville pour avoir accès à des espaces de stationnements gratuits de courte durée , explique Jean-Pierre Bédard.

Pas pour tous

Certains commerçants vont peut-être conclure également que le service de cueillette représente pour eux davantage de dépenses que de revenus.

C’est possible qu’il n’y ait pas suffisamment d’achalandage pour que ça nécessite de mettre en place un service de cueillette. C’est la même chose que pour les restaurateurs. Certains ont décidé de ne pas offrir de mets pour emporter parce que la demande n’était pas suffisante , illustre Jean-Pierre Bédard.

Le directeur général de la SDC Montcalm est tout de même d’avis que la possibilité d’offrir la cueillette va assurer la survie de certains détaillants.

Ça va leur permettre de pouvoir payer peut-être certains frais fixes qu’ils ne seraient pas en mesure de pouvoir payer autrement et de garder aussi quelques employés à leur service. Ça éviterait des mises à pied et d’avoir ensuite à recruter et former de nouvelles personnes , estime-t-il.

La Chambre de commerce de Québec est du même avis.

"C'est un petit baume pour les entrepreneurs de pouvoir au moins permettre la cueillette. Ça peut leur permettre d'aller chercher un peu de revenus et de passer à travers. On espère que c'est la dernière fois, que tous les Québécois vont se serrer les coudes et qu'on va pouvoir rouvrir l'économie en février", affirme le président et chef de la direction, Steeve Lavoie.

Virage numérique

La clef du succès, selon lui, réside dans le virage numérique de chaque entreprise.