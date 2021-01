Interruption de service de traversier : inquiétudes dans l’industrie du camionnage

Une entreprise de transport déplore les risques associés à l’interruption de la liaison entre Digby en Nouvelle-Écosse et Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, affirmant que les conditions hivernales mettent en danger ses conducteurs.

Brian Reynolds est propriétaire de l’entreprise Reynolds Trucking à Shelburne en Nouvelle-Écosse. Il est inquiet. Ses conducteurs devront conduire pendant huit heures pour se rendre au port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, au lieu des trois heures lorsque le traversier est en service.

Ce n’est pas que moi qui me plains, je parle au nom de plusieurs entreprises. Plusieurs compagnies dépendent de ce service , confie-t-il à CBCCanadian Broadcasting Corporation .

La compagnie Bay Ferries, qui gère le traversier entre les deux provinces, a annoncé que le service sera interrompu entre le 24 janvier et le 21 février. Sur le site de la compagnie, on indique que des travaux de maintenance des infrastructures sont nécessaires.

La porte-parole deBay Ferries, Rhonda Latter, précise que des travaux sont prévus à une structure de chargement au port de Saint-Jean, ce qui empêche le traversier d’être en service.

Des coûts additionnels

M. Reynolds estime que chaque trajet où il ne peut emprunter le traversier lui coûtera 500 $ de plus. Il se désole aussi que l’arrêt du service survienne dans une période achalandée pour l’industrie du homard en Nouvelle-Écosse, soit entre le Nouvel An chinois et la Saint-Valentin.

Ronnie Fitzpatrick de l’usine de transformation Beach Point à l’Île-du-Prince-Édouard est préoccupé. Il craint que le temps de transport additionnel augmente la mortalité des homards vivants.

Nos clients ne seront pas contents puisque le produit prendra plus de temps à arriver , explique celui qui utilise la compagnie Reynolds Trucking pour exporter ses produits.

Du côté de Bay Ferries, on indique que les dates choisies l’ont été pour minimiser l’impact sur les usagers du traversier et que l’importance est accordée à la sécurité des opérations.