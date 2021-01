Les cégeps du KRTB se démarquent par leurs activités de recherche

Pour la première fois de son histoire, le Cégep de Rivière-du-Loup fait son entrée dans ce palmarès, en se positionnant au 45e rang des établissements collégiaux du pays où les revenus de recherche ont été les plus importants pour l'année fiscale 2019-2020.

Ce classement prend en compte les subventions et les contributions obtenues par les collèges publics du Canada pour des projets de recherche subventionnés.

Le Cégep de La Pocatière, un habitué de ce palmarès, se démarque lui aussi avec une 10e position au pays.

Plus de 7 millions de dollars ont été investis en un an dans les projets subventionnés des trois centres collégiaux de transfert de technologie du Cégep : Solutions Novika, Biopterre et Optech.

Le Cégep de La Pocatière se positionne au 10e rang du palmarès de Research Infosource pour une deuxième année consécutive (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Dès la genèse du Cégep, on a commencé à faire de la recherche au collégial , souligne la directrice du Cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes. C’est un peu particulier qu’un cégep de notre taille exploite trois centres de recherche dans des domaines variés. Vraiment, ça fait partie, j’ai envie de dire, de notre ADN.

Hausse des sommes dédiées à la recherche au Cégep de Rivière-du-Loup

Si le Cégep de Rivière-du-Loup a réussi à se tailler une place dans le dernier classement de Research Infosource, c’est grâce à une hausse marquée des sommes dédiées à la recherche qui sont passées de 221 000 $ à 1 385 000 $ en un an.

Cela représente une augmentation de 527 %, ce qui place l’établissement louperivois en première position au Canada en ce qui concerne la croissance des revenus de recherche.

Le Cégep de Rivière-du-Loup souligne que c’est au Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB), et au Living Lab en innovation ouverte (LLio) que reviennent les honneurs.

Ces deux centres de recherche affiliés au Cégep soutiennent les entreprises et les organismes du Bas-Saint-Laurent chacun à leur manière.

Premier Tech fait partie des entreprises ayant collaboré avec le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le GREBGroupe de recherche en environnement et biotechnologie a entre autres mené des projets de recherche pour la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup , Premier Tech, Berger et certaines fromageries de la région.

On essaie d’aider les compagnies qui font des activités en biométhanisation, mentionne le chercheur principal du GREBGroupe de recherche en environnement et biotechnologie , le professeur Habib Horchani. On fait aussi la biotransformation des matières résiduelles, donc on essaie d’accompagner les entreprises pour trouver des voies de valorisation de leurs résidus et aussi de les aider à optimiser leurs procédés de traitement des eaux.

Les travaux menés au LLioLiving Lab en innovation ouverte sont quant à eux bien différents, puisque l'objectif du centre est d'aider les organisations à améliorer leur capacité d'innovation. C’est d’accompagner les organisations à innover plus et mieux, à collaborer plus et mieux dans leur équipe, mais aussi avec leurs clients et leurs partenaires , explique le chercheur principal, David Guimont.

Au début de 2020, des citoyens de tous les horizons ont été invités par le Living Lab en innovation ouverte à se creuser les méninges pour bonifier les projets du Parc côtier Kiskotuk de Cacouna, de Paraloeil et du Site historique maritime de Pointe-au-Père (archives). Photo : Cégep de Rivière-du-Loup

Parmi les organisations qui ont profité du savoir-faire des chercheurs du LLioLiving Lab en innovation ouverte récemment, on compte entre autres le Pôle d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent, qui a mis sur pied un projet au bénéfice des entreprises d'économie sociale en culture et tourisme de la région.

Étudiants-chercheurs

Les deux cégeps du KRTBKamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques se démarquent aussi en ce qui concerne le nombre d'étudiants embauchés pour participer aux projets de recherche.

Parmi les collèges dont les revenus sont de moins de 50 millions de dollars, le Cégep de La Pocatière et celui de Rivière-du-Loup se classent respectivement premier et deuxième au pays.

En un an, 36 étudiants de La Pocatière et 32 de Rivière-du-Loup ont travaillé sur des projets de recherche collégiale.

C’est un avantage indéniable parce qu’ils sont en contact avec des chercheurs, des gens hypercompétents. Ils ont aussi accès à des équipements spécialisés. Je pense que c’est vraiment très motivant pour les étudiants. Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière

Depuis 2019, le Cégep de La Pocatière a par ailleurs mis sur pied un programme d'étudiant-chercheur, qui permet aux participants de prendre en charge certains éléments d’un projet de recherche.