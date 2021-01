Incertitude autour du 67e Carnaval de Québec

Bonhomme viendra-t-il nous saluer cette année? Bien malin est celui qui connaît désormais la réponse. Plus que jamais, l'incertitude plane autour de la présentation du 67e Carnaval de Québec qui doit se tenir du 5 au 14 février 2021.

Au lendemain de l'annonce de François Legault sur l'imposition de nouvelles mesures sanitaires, dont un couvre-feu de 20 h à 5 h jusqu'au 8 février, la direction du Carnaval de Québec doit refaire ses devoirs.

Nous avons pris connaissance des nouvelles politiques de confinement en même temps que vous. Nous nous réunirons très rapidement avec nos équipes pour évaluer les impacts potentiels sur la forme que prendra le 67e Carnaval de Québec et nous vous tiendrons informés dès que possible , commente Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec.

Ajustements déjà annoncés

En novembre dernier, la direction avait assuré que la pandémie n'aurait pas raison de l'un des plus grands carnavals du monde. On avait annoncé que l'événement serait présenté sur sept sites différents, davantage en mode contemplatif, avec des sculptures de neige et des glissades notamment.

Comme nous l’avons toujours dit, les actions posées et les scénarios de déploiement sur le terrain s’ajusteront en fonction des paliers d'alerte émis par le gouvernement du Québec en conformité avec la Direction de la santé publique régionale. , souligne Mélanie Raymond, au lendemain de l'annonce de François Legault.

Pas de défilé nocturne cette année. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Pas de défilé

La direction du Carnaval a d'ores et déjà annoncé l'annulation des traditionnels défilés de Bonhomme. Une triste première depuis la création du festival.