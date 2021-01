Un effort nécessaire pour un retour à la normale, selon le ministre Lacombe

À compter de samedi, les Québécois devront rester à l’intérieur entre 20 h et 5 h, et ce, jusqu’au 8 février. Le second confinement, en place depuis le 17 décembre, est d’ailleurs prolongé jusqu'à cette date.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, M. Lacombe a indiqué que les nouvelles mesures étaient nécessaires pour se donner une chance de faire en sorte que l’été prochain, on puisse revoir nos proches et qu’on puisse faire les activités qu’on faisait avant .

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

La situation ne va pas bien, vous voyez le nombre de cas, ça ne va vraiment pas bien au Québec et on pense que c'est le coup qu’il fallait donner maintenant pour reprendre le dessus sur la situation. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais

Selon le ministre Lacombe, l’objectif du couvre-feu n’est pas uniquement psychologique. Il soutient qu’encore trop de gens continuent de se rassembler dans les résidences privées.

On l’a vu avec le temps des Fêtes, tout était fermé ou à peu près, et le nombre de cas a continué d’augmenter, ça veut dire qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui n’écoutent pas les consignes , affirme M. Lacombe. Pendant que les autres qui écoutent les consignes, eux, se privent et les cas continuent de grimper et nos hôpitaux sont saturés.

Questionné à savoir si ce coup de barre aura comme effet de réduire la propagation, le ministre se fait prudent.

On ne fera pas de promesse sur le mois, il y a trop d'éléments qu'on ne contrôle pas y compris les comportements des gens, ajoute M. Lacombe. C’est l'objectif qu’on se donne, quatre semaines, on pense que ça sera raisonnable. Pour l’été, j’espère qu'on sera ailleurs.

Mercredi, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais rapportait 45 cas supplémentaires portant le total à 5062 infections depuis le début de la pandémie. Et pour une deuxième journée consécutive, on enregistrait trois décès de plus liés à la COVID-19.