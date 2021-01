Consternation en Saskatchewan après la prise d’assaut du Capitole

« Horrible » et « troublant » : le premier ministre de la Saskatchewan et le chef de l’opposition néo-démocrate condamnent les évènements survenus à Washington mercredi, lorsque des partisans de Donald Trump se sont introduits au Capitole le jour de la séance de certification de la victoire de Joe Biden aux élections américaines.

Scott Moe et Ryan Meili ont fait part de leur consternation sur les réseaux sociaux.

Les événements qui se sont produits [mercredi] à Washington D.C. sont profondément troublants et ne sont rien d'autre qu'un affront aux valeurs démocratiques que nous tenons pour sacrées , s’est exprimé le premier ministre de la Saskatchewan sur Twitter et Facebook.

Le chef du gouvernement a tenu à rappeler également que les États-Unis étaient l’allié le plus proche du Canada et que le voisin du sud était un modèle en matière de liberté et de démocratie depuis des générations .

Les deux chefs politiques de la Saskatchewan parlent d'une attaque contre la démocratie (archives). Photo : La Presse canadienne

Le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, s’est dit inquiet lors de la prise d’assaut de l’édifice parlementaire des États-Unis.

C'est incroyablement perturbant et effrayant, a écrit M. Meili sur Twitter. C'est tout simplement horrible.