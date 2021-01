La police d'Edmonton ferme l’accès à ses communications radio

La police d'Edmonton a transféré ses radiocommunications vers un système crypté, empêchant le public et les médias de s’y connecter librement.

Le passage au système de communication radio Alberta First Responder, un projet de système radio d'urgence pour la police et les ambulancier, a pris des années. Lorsque l'ancien système a été mis hors service lundi, il a suscité des réactions de la part de certains auditeurs civils.

Écouter des radiocommunications policières non cryptées n'est pas illégal et beaucoup de médias les utilisent pour avoir directement accès à certaines informations sur les interventions policières en cours. Le filtrage de l’information par la police risque de ralentir leurs processus d'enquête et la communication de nouvelles au public.

Une communauté sur les médias sociaux a même vu le jour autour de l'écoute des services d'urgence d'Edmonton et compte maintenant plus de 30 000 adeptes sur Facebook.

Beverly Smith a souvent allumé le système radio pour lui rappeler que les forces de l'ordre étaient là pour protéger le public : "Je me sens plus en sécurité, [ ] cela m'aide à dormir la nuit, [ ] parce que je sais que la police [est ] sur le terrain, qu'elle [fait] ce qu'elle [est] censée faire."

Shaun Moore, quant à lui, explique qu’il a commencé à écouter les radiocommunications de la police, car il trouvait cela divertissant. Il conduit beaucoup et cela lui permet de suivre les activités de la police et d’éviter des zones d’intervention policière qui pourraient être dangereuses.

Athena Peryk, une autre auditrice régulière, a commencé à écouter pour savoir ce qui se passait dans son quartier du sud d'Edmonton. Elle soutient toutefois le passage à un système crypté.

Si je peux écouter, les criminels peuvent aussi écouter. Athena Peryk

C'est un argument également avancé par le service de police d'Edmonton (EPS).

L'EPS a identifié de nombreux cas où des suspects surveillaient les communications de la police pendant que celle-ci était en train de mener une action contre des criminels ou d'effectuer des contrôles routiers , a déclaré la porte-parole de la police d'Edmonton Patrycja Mokrzan dans un communiqué. Cela peut mettre des agents en danger , dit-elle.

Une autre raison invoquée est que les informations de la base de données du Centre d'information de la police canadienne sont parfois relayées par radio et constituent une violation de la politique du Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) et du service de police d’Edmonton. Une autorisation de sécurité renforcée est nécessaire pour accéder à ces informations.

Patrycja Mokrzan a déclaré que la décision finale d'interdire l'accès au public et aux médias a été prise début 2020 par le comité du chef [de la police], en consultation avec des conseillers juridiques. Le service de radiocommunication était en train de passer progressivement au nouveau système de radio depuis novembre 2017, a-t-elle expliqué.

Transparence de l'information

Sean Holman, professeur de journalisme à l'Université Mount Royal, a déclaré que le passage à des systèmes cryptés est courant dans toutes les juridictions d'Amérique du Nord. Il se spécialise dans la responsabilisation des institutions canadiennes et pense que l'accès à la radio de la police est important.

Ce n'est pas simplement parce que nous voulons les détails salaces des crimes et des activités de la police , a-t-il dit. C'est parce que si nous ne savons pas ce que fait la police, alors il est très difficile pour le public et les médias de demander à la police de rendre compte de ses actions .

Les services de police peuvent utiliser d'autres moyens pour informer le public, tels que les communiqués de presse et les médias sociaux, explique Sean Holman, mais s'en remettre à ces communications réduirait les médias à être un mégaphone pour tout ce que la police veut dire au public.

Selon Sean Holman, le manque de transparence peut conduire les membres des institutions publiques à avoir l'impression que leurs actions ne sont pas vues et, en fin de compte, mener à des actes de corruption et d'incompétence.

À Calgary, l'accès aux communications radio de la police a été interdit au public, mais autorisé de manière sélective aux médias.