Le PDG de Santé de Niagara démissionne après un voyage en République dominicaine

La décision de Santé de Niagara annoncée par une déclaration de son conseil d'administration mercredi soir a été prise après qu'il soit parti en vacances en République dominicaine, malgré les ordres de la santé publique de rester à la maison.

Il est toujours PDG du Système de santé Saint-Joseph à l'heure de publier ces lignes. Ce réseau est composé de plusieurs sites de santé différents à Niagara, Hamilton, Brantford, Kitchener et Guelph.

À lire aussi : Démission d'un membre du conseil ontarien sur la COVID-19 après un voyage dans le sud

Santé de Niagara et Saint-Joseph sont des organismes distincts, mais qui ont conclu une entente contractuelle pour partager divers services, y compris un PDG conjoint.

Le conseil d'administration de Niagara a déclaré qu'il n'achèterait plus les services de PDG de Saint-Joseph avec effet immédiat, ce qui signifie que le Dr Tom Stewart n'en est plus PDG.

La présidente actuelle Lynn Guerriero deviendra PDG par intérim.

Le Système de santé Saint-Joseph n'a pas commenté l'avenir de Stewart.

Doug Ford a réagi au voyage du Dr Stewart

Plus tôt mercredi, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré que les conseils d'administration des deux structures devraient prendre une décision difficile à propos de la démission de M. Stewart.

Ils vont devoir prendre une décision difficile. J'ai pris la décision difficile avec mon ministre des Finances , a déclaré Ford mercredi à la question de savoir si le Dr Stewart devait être renvoyé ou démissionner.

Le gouvernement de l'Ontario ne s'implique pas dans les opérations quotidiennes des hôpitaux ... nous laisserons cela aux conseils d'administration de prendre cette décision. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Mardi, CBC News a révélé que le Dr Stewart était en vacances approuvées depuis le 18 décembre et s'était rendu en République dominicaine.

Le ministre des Finances de l'Ontario, Rod Phillips, a quant à lui démissionné la semaine dernière après son retour de vacances controversées dans les Caraïbes, tandis que la province était soumise à des mesures de confinement strictes qui découragent les voyages non essentiels.

En plus d'être le PDG de deux réseaux d'hôpitaux dans le sud de l'Ontario - avec des installations qui luttent contre des épidémies - Stewart a également siégé à un panel consultatif sur la COVID-19 qui conseille le premier ministre Doug Ford.