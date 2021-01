161 éclosions dans la Capitale-Nationale : le Jeffery Hale frappé de nouveau

Cet établissement du quartier Saint-Sacrement a été le plus touché par la COVID-19 lors de la première vague à Québec. Au total, 95 patients de l'hôpital ont contracté la maladie et 40 y ont succombé.

Une nouvelle éclosion de cas a donc été confirmée lundi. Pour le moment, 2 usagers sont atteints ainsi que 5 employés.

D’après le CIUSSS de la Capitale-Nationale, les cas sont restreints au troisième étage, qui comprend les soins palliatifs (15 lits) et l'unité transitoire de récupération fonctionnelle (16 lits).

10 unités touchées à l’Enfant-Jésus

Le CHU de Québec-Université Laval a partagé ses plus récentes données avec Radio-Canada, mercredi.

Parmi ses cinq hôpitaux, c’est l’hôpital de l’Enfant-Jésus qui est le plus touché avec 10 unités qui doivent jongler avec des cas de COVID-19.

L'Hôtel-Dieu de Québec en compte 3 unités avec des cas de COVID. Une seule unité est touchée à l’hôpital Saint-François d’Assise et à l’hôpital du Saint-Sacrement.

Le CHU ne précise pas toutefois combien d’employés ou de patients sont touchés par unité où des cas actifs ont été enregistrés.

Ces unités font donc partie des 17 éclosions en milieu hospitalier et autres milieux observées par le CIUSSS de la Capitale-Nationale dans son plus récent bilan.

Il y a en ce moment 36 éclosions actives dans les milieux de vie pour aînés et 18 dans des milieux d’éducation et de garde.

On compte encore 83 éclosions en milieu de travail et 5 dans des bars et restaurants. Les milieux sportifs comptent 2 éclosions actives.

Le tout pour un total de 161 éclosions.

C’est l’augmentation des éclosions dans les milieux de travail qui explique la hausse de 10 éclosions en quelques jours.

Rappelons qu’une éclosion demeure active jusqu’à ce que 14 jours s'écoulent sans qu’un nouveau cas de COVID-19 soit dépisté dans le milieu.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière et Jean-François Nadeau