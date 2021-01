Adrian Dix rassure les infirmières : le déploiement des vaccins est une priorité

Mercredi, le ministre Dix a longuement été questionné sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Celle-ci a essuyé quelques critiques ces derniers jours à cause de sa lenteur, y compris de la part du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Hier a été le plus grand jour de vaccination en Colombie-Britannique. Cela se déroulait dans quatre ou cinq régies de la santé. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

Adrian Dix insiste sur le fait que la seule ratée réelle que connaît la campagne d’immunisation dans la province est le manque de vaccins à administrer. Le ministre assure qu’aucune dose ne devrait attendre sur l'étagère.

Des lenteurs qui s’expliquent par des défis logistiques

Une fois de plus, les autorités de la santé justifient certaines lenteurs par le fait que le déploiement du vaccin présente des défis logistiques, notamment une conservation des fioles en toute sécurité.

La quantité de doses reçues ne permet pas non plus une vaccination plus massive, selon le ministre. La très grande majorité des doses va actuellement aux travailleurs et aux résidents des centres de soins de longue durée, comme annoncé lundi, a souligné le ministre Dix.

Nous nous attendons à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour vacciner environ 10 % de notre population d'ici mars. Je souhaite que ce soit 40 %, mais c'est 10 %. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

Adrian Dix ne blâme personne pour cet état de la situation vaccinale. Ce n'est pas une critique du gouvernement fédéral. Mais nous ne pouvons seulement fournir que le vaccin dont nous disposons, a-t-il lancé.

Le ministre de la Santé ajoute qu’il faut être prévoyant. Il espère qu’en février la province pourrait recevoir environ 40 000 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech par semaine. Ce qui pourrait accélérer la cadence de la vaccination.

Des travailleurs de la santé attendent en ligne afin d'obtenir leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : ben nelms/cbc

Le secteur infirmier rassuré

Adrian Dix estime que la vaccination du personnel soignant et infirmier demeure une priorité. Cette déclaration a rassuré les représentants du secteur. Christine Sorensen est la présidente du syndicat des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique qui compte environ 48 000 membres. Elle soutient que ce vaccin aurait dû être administré le plus rapidement possible.

Mme Sorensen dit avoir fait part de ses préoccupations au ministère de la Santé. Aujourd’hui, elle se dit heureuse d'entendre Adrian Dix dire que toutes les ressources sont consacrées pour que le rythme de vaccination soit plus rapide.

Une plus grande contribution du personnel infirmier

Parmi les mesures qui sont mises en place pour que la campagne de vaccination se déroule adéquatement, il y a le renfort des travailleurs de la santé retraités. Selon Michael Sandler, directeur de l’Association des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique, les besoins en personnel infirmier seront toujours là dans la province.

Nous sommes disponibles pour soutenir ce déploiement de vaccin. Je pense que les infirmières sont la solution à toute une série de problèmes de santé et de lacunes dans la prestation des services. Michael Sandler, directeur, Association des infirmiers et infirmières de la C.-B.

Le ministre Dix a aussi évoqué la question de la formation du personnel infirmier. Celle-ci ne pouvait commencer qu'après l'approbation des vaccins par Santé Canada et qu'une fois les avoir reçus. Ça va de l'avant, a-t-il affirmé.

Bien que les infirmiers et infirmières soient formés pour administrer les vaccins, M. Sandler sait que les auxiliaires ont besoin d'une formation supplémentaire pour pouvoir donner des vaccins contre la COVID-19. Un cours est nécessaire afin que les auxiliaires comprennent bien les risques et puissent fournir aux patients suffisamment d'informations pour obtenir un consentement éclairé, précise-t-il.

Chaque infirmière que je connais est prête, désireuse et capable de déployer ce programme de vaccination. Nous voulons que les Britanno-Colombiens soient vaccinés. Michael Sandler, directeur, Association des infirmiers et infirmières de la C.-B.

En outre, il juge que, dans l’ensemble, le ministère de la Santé a fait un travail remarquable en déployant un très vaste programme en très peu de temps. Néanmoins, il admet qu’il y a toujours place à amélioration dans tout type d'opération logistique à grande échelle.