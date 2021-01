Rio Tinto n'anticipe pas de baisse de production

Porte-parole de la multinationale, Malika Cherry a rappelé que le géant de l’aluminium figure parmi les industries considérées comme étant essentielles. Il n’y a donc pas de ralentissement à prévoir, dit-elle, même si Québec demande une réduction des activités au minimum pour les entreprises manufacturières et le secteur de la construction.

En tant qu'industrie essentielle, nous travaillerons avec le gouvernement pour nous conformer à ses directives en ce qui concerne nos activités au Québec, tout en maintenant nos activités et en continuant d'approvisionner nos clients , a déclaré la conseillère aux relations médias, par courriel.

Elle ajoute que la priorité de l’entreprise demeure la santé et la sécurité de ses employés.

Lors de la première vague de coronavirus en mars 2020, la compagnie avait été forcée de réduire légèrement sa production, mais n'avait pas été dans l'obligation de procéder à des mises à pied.

Président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), affilié à Unifor, Donat Pearson ne prévoit pas d’impact majeur à court terme. Il pense que les répercussions se feront sentir si les clients de Rio Tinto sont forcés de réduire ou de cesser leurs activités.

Il y a sûrement plusieurs personnes qui vont être prolongées en télétravail ou il va y avoir des arrêts de projets, mais pour le moment, les usines vont continuer de produire, probablement à un rythme ralenti un peu , croit le président du syndicat représentant environ 1800 travailleurs.

Les commandes sont là pour l’instant chez Rio Tinto et on ne peut pas arrêter les salles de cuve comme ça tout simplement puis les redémarrer. Mais est-ce qu’il va y avoir un ralentissement éventuellement, ça va dépendre du reste de l’industrie et des clients.

Donat Pearson, président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida