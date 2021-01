Nouveau confinement : compréhension et résilience en Abitibi-Témiscamingue

Les mesures seront en application du 9 janvier au 8 février prochain dans toutes les régions du Québec, à l’exception du Nunavik et des Terres-cries-de-la-Baie-James.

Le gouvernement Legault veut mettre toutes les chances de son côté pour passer à travers la deuxième vague de COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

En Abitibi-Témiscamingue, ces mesures contrastent avec la situation qui prévalait avant les Fêtes, alors que la région se trouvait en zone jaune pour une bonne partie de l’automne.

Pour le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, ce confinement généralisé est nécessaire afin de reprendre le contrôle de la situation.

C’est une mesure additionnelle qui vise essentiellement à reprendre le contrôle de cette pandémie, qui n’en finit plus de se manifester de façon sournoise, ici et là, aussitôt qu’on baisse la garde. Cependant, ce n’est pas parce qu’on ajoute ces mesures qu’il faut relâcher pour les autres [mesures], au contraire , soutient M. Corbeil.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, se montre pour sa part préoccupée des impacts de ce second confinement pour la région.

On demeure préoccupé, parce qu’on a vu les impacts du confinement au printemps, surtout chez nos gens les plus vulnérables. Les pauvres vont être encore plus pauvres, les personnes seules vont être encore plus seules , constate-t-elle.

L'hôpital de Rouyn-Noranda est désigné pour traiter les cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Angie Landry

Pour Mme Lessard-Therrien, l’un des enjeux à surveiller avec ce second confinement est celui du transport.

Lors du premier confinement, beaucoup de transports ont été coupés. Non seulement le transport interurbain, mais aussi le transport inter-MRC, le covoiturage qui n’était plus tellement disponible. Ça a eu quand même un gros impact sur nos gens vulnérables , rappelle-t-elle.

Selon elle, la fragilité du système de santé de la région, causée notamment par le manque de main-d'œuvre en soins, justifie les mesures annoncées.

Commerces touchés

Plusieurs commerces de la région, qui avaient été en bonne partie épargnés par les fermetures depuis le début de la deuxième vague, devront maintenant fermer leurs portes pour un mois. Certains d’entre eux y voient une façon de faire leur part pour la communauté. C'est le cas du propriétaire de la salle d’entraînement Cardio-Forme à Rouyn-Noranda, Ghislain Séjourné.

Il faut penser à ceux qui travaillent dans le système de santé, ceux qui sont malades. On n’a pas le choix, il faut qu'on se mette sur pause pour avoir la vie qu'on avait avant. Si c'est le prix à payer, comme entrepreneur, je suis capable de le faire parce qu'on sait que ce qu'on veut, c'est être là encore pendant 10 ans , affirme-t-il.

Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours, les entrepreneurs sont conscients qu'il s'agit d'un sacrifice nécessaire.

Le vrai problème pour les commerçants, ce n'est pas les mesures de confinement, c'est la COVID-19. Je pense que ça, il faut se le rappeler et tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, mais il faut aussi dire que les commerces de détail ne sont pas des foyers d'éclosion , atteste M. Lecours.

Les bars et restaurants devront fermer leurs portes, tout comme de nombreux commerces. Photo : Associated Press / Francisco Seco

De son côté, Roberto Jimenez, propriétaire du studio de coiffure du même nom, affirme que le mois de confinement sera difficile à traverser, mais souhaite qu’il permette à la région de reprendre le contrôle de la propagation.

C’est sûr que c’est difficile, en tant que propriétaire de salon de coiffure, mais aussi comme travailleur autonome, c’est difficile pour nous. Mais je pense qu’on va passer au travers de tout ça, et j’espère que dans un mois, on verra moins de cas aussi partout dans la région , souhaite-t-il.

La copropriétaire du bistro Paramount de Rouyn-Noranda, Danielle Roy indique ne pas avoir été surprise par l’annonce de ce nouveau confinement. Elle se réjouit tout de même d’avoir pu servir ses clients durant l’automne et le temps des Fêtes.

On a la menace de fermeture imminente qui plane sur notre restaurant depuis cet automne. On s'estime chanceuses d’avoir réussi à avoir la période des Fêtes. Si on avait à être reconfinés, janvier et février, c’est peut-être les mois idéaux, ce n’est pas les mois les plus payants en restauration , note-t-elle.

Soulagement pour les stations de ski et l’industrie minière

Malgré la sévérité des mesures annoncées, certains secteurs d’activités ont été épargnés par le confinement. C’est le cas notamment des stations de ski et de l’industrie minière.

Selon la directrice générale de l’Association de l’Exploration minière du Québec, Valérie Fillion, seules les activités prioritaires se poursuivront pour le mois à venir.

Le mot d’ordre, c’est qu’on fait ce qui est prioritaire, et on reporte ce qu’on peut reporter comme travail à la fin du confinement. [...] La responsabilité est mise sur les entreprises pour qu’elles fassent ce choix-là, le prioritaire on le fait, et le reste, on le fait plus tard , indique-t-elle.

Du côté du Mont-Vidéo, la directrice des opérations, Kathy Lévesque, ne cachait pas sa joie après que François Legault ait annoncé que les skieurs pourraient continuer de s’adonner à leur loisir.