Revelstoke s'inquiète de la hausse de cas de COVID-19

Le nombre quotidien de nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19 remonte en Colombie-Britannique et la ville de Revelstoke enregistre un des taux d’infections les plus élevés de la province, ce qui inquiète certains de ses résidents.

Les autorités de la santé publique ont d'ailleurs émis une alerte pour la municipalité afin de mettre en garde ses résidents contre une transmission communautaire accrue.

Parmi les 625 nouveaux cas de COVID-19 répertoriés mercredi par la province, 71 se trouvent dans la région de l’Intérieur. À Revelstoke, la régie de la santé a confirmé 29 nouveaux cas depuis deux semaines.

S’il est difficile de connaître la provenance du virus dans la communauté, le maire de Revelstoke, Gary Sulz, ne cache pas son désappointement.

J’avais espéré que les gens se comporteraient mieux et qu’ils suivraient les recommandations de la province , admet-il en ajoutant que les rassemblements seraient l’une des causes expliquant cette hausse des cas dans la région.

En ce moment, personne n’est hospitalisé à Revelstoke en raison de la COVID-19, mais l’inquiétude demeure.

Si cela continue, nous allons finir par avoir des hospitalisations et nous sommes inquiets que le virus puisse s’infiltrer parmi notre population plus âgée et nos centres de soins de longue durée , souligne le maire.

Les touristes montrés du doigt

Marie Duchesneau, qui réside à Revelstoke, n’est pas surprise de voir une résurgence des cas de COVID-19 au sein de sa communauté après la période des Fêtes. Les adeptes de ski qui visitent la ville sont nombreux à cette époque de l'année.

La ville est très prisée l'hiver pour ses montagnes et ses pentes de ski. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Malgré la pandémie et une baisse de près de 60 % de l’achalandage sur les pentes de ski selon l’Association touristique de la ville, certains touristes étaient au rendez-vous.

On voit beaucoup de gens avec des plaques des autres provinces , illustre-t-elle en ajoutant qu’il y avait un peu moins de monde, mais on a senti que les règles n’étaient pas toujours respectées .

Il n’y a pas de solution miracle, selon elle, pour contenir la propagation, mais elle invite les visiteurs à respecter les mesures mises en place par la province pour éviter que la situation ne se gâte.

Revelstoke c’est une destination touristique, mais c’est aussi une communauté avec des centres pour aînés. Marie Duchesneau, résidente de Revelstoke

Au début du mois de décembre, moins de touristes sont venues parcourir les rues de la ville ou ses montagnes, mais leur présence a été plus marquée dans les dernières semaines, indique la responsable des communications de l’Association touristique de Revelstoke, Robyn Goldsmith.

C’est difficile pour la communauté de freiner tout cela , dit-elle en expliquant que la ville se trouve tout prêt de l’autoroute Transcanadienne. Elle est donc un arrêt pour beaucoup d’automobilistes et de camionneurs en plus des touristes.

Il serait plus facile de contrôler les allées et venues si la province mettait en place des mesures plus coercitives, selon elle.

Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire c’est de gentiment demander aux gens de rester chez eux , souligne Robyn Goldsmith.

Avec des informations d'Anaïs Elboujdaïni