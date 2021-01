Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie se réjouit du retour en classe

D’avoir les élèves à l’école le plus possible et de limiter au maximum l’enseignement à distance, c’est une bonne idée, parce que l’enseignement à distance a de grandes limites , a-t-il expliqué en entrevue au Téléjournal Estrie.

Il espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des membres de son syndicat.

En même temps c'est important que l’on protège les enseignants et les enseignantes dans le contexte de la pandémie, alors il faut s’assurer que la qualité de l’air sera propice à la santé et à la sécurité de tous , note-t-il.

Il croit aussi que les enseignants devraient avoir accès au vaccin contre la COVID-19 le plus vite possible après les travailleurs de la santé.

D'autres questions restent

M. Bergevin attend avec impatience plus de précisions sur d'autres aspects du retour en classe.

L’aspect qui est un peu compliqué avec le secondaire, c’est qu’un bulletin doit être produit pour le 22 janvier. On sait entre autres que pour les élèves de 5e secondaire qui doivent faire des demandes au cégep, la seule note qu’ils auront sur leur bulletin c’est celle du 22 janvier. , rappelle-t-il.

À cause de l’enseignement à temps partiel pendant le mois de décembre, certains élèves n’ont pas encore pu faire leurs examens de fin d’étape. [...] On souhaite que le ministre de l’Éducation, qui va donner un point de presse vendredi, précise des éléments sur la tenue du bulletin, et peut-être qu’il retarde même un peu la date de production du bulletin pour que les élèves de 5e secondaire puissent avoir une évaluation juste , ajoute-t-il.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge doit tenir un point de presse vendredi justement pour faire le point sur le tutorat des élèves, la réorganisation scolaire et pour annoncer de l'aide en santé mentale auprès des jeunes.