La mairesse Josée Néron lance de nouveau un plaidoyer pour l'achat local

Josée Néron, qui porte aussi le chapeau de présidente de la société de développement économique Promotion Saguenay a lancé ce plaidoyer peu après la conférence de presse du premier ministre Legault, qui a annoncé le prolongement du confinement jusqu’au 8 février et l’ajout d’un couvre-feu.

Si j’avais un message à lancer à l’ensemble de la population c’est, dans la mesure du possible, revenons à nos principes de base, achetons local, faisons les efforts pour encourager nos gens. Soyons solidaires, serrons-nous les coudes. C’est encore un autre passage obligé auquel on doit tous faire face ensemble, mais on est capables. À Saguenay, les gens sont capables de s’entraider, de se serrer les coudes et de passer à travers tout ça , a insisté la mairesse.

À noter également, qu'il sera désormais possible pour les entreprises d'offrir de la cueillette au magasin.

Mardi, Josée Néron a pris part à une rencontre de la Table régionale des élus (TRÉ). En prévision de l’annonce du confinement prolongé prévue pour le lendemain, elle a rappelé à ses collègues l’importance de s’assurer que les commerces et entreprises régionales forcées de demeurer fermées reçoivent une aide financière de Québec.

On va être aux aguets au niveau économique , prévenait-elle, 24 heures avant l’annonce.

La mairesse rencontrera le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, au cours des prochaines heures pour discuter de mesures à bonifier et à implanter.

Télétravail et prêt de personnel

Le plan de mesures d’urgence déployé par Saguenay lors de la première vague de COVID-19 demeure en vigueur. Tous les employés municipaux dont les fonctions le permettent continueront de faire du télétravail. Josée Néron parle d’un système qui fonctionne bien et d’un taux d’absentéisme très bas.

Alors que la pression sur le réseau de la santé continue de se faire sentir, Saguenay demeure disposée à prêter du personnel au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux en cas de besoin, a confirmé la mairesse.

Avec Marie-Michelle Bourassa