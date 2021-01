Les sports extérieurs individuels demeurent permis, avant le couvre-feu

Le ski alpin, le ski de fond et les autres sports individuels extérieurs demeureront permis avant 20 h, au Québec, a annoncé le premier ministre François Legault, mercredi. Les activités sportives intérieures comme la natation et l’escalade seront toutefois interdites à l’exception des matchs de hockey du Canadien et de la LHJMQ.

Des leçons de ski, ce ne sera pas possible, mais faire du ski alpin, du ski de fond, aller patiner sans que ce soit en équipe, ce sera possible , a expliqué le premier ministre durant son point de presse annonçant les nouvelles mesures pour freiner la pandémie. L'idée est de préserver l’équilibre délicat entre la santé physique et mentale, a justifié François Legault.

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) était déjà en mesure de confirmer, en fin de journée, que les parcs nationaux et ses autres établissements demeureront ouverts pour la randonnée et pour pratiquer des sports hivernaux comme la raquette et le ski de fond. Il devrait en être de même pour toutes les stations de ski de fond et de ski alpin, ces dernières ne pouvant toutefois plus ouvrir en soirée.

Un couvre-feu étant imposé de 20 h à 5 h à compter de samedi jusqu’au 8 février, les coureurs et marcheurs qui aimaient sortir en soirée devront également revoir leur horaire en conséquence.

Il sera interdit de sortir pour prendre l’air après 20 h, a clarifié François Legault. Des amendes variant de 1000 $ à 6000 $ pourront être données à ceux qui ne respectent pas les consignes.

En ce qui a trait au hockey, il sera toujours possible de jouer sur les patinoires extérieures, mais seulement seul ou avec des gens d’une même bulle familiale. Pendant les Fêtes, une exception avait été faite pour permettre à jusqu’à huit joueurs de jouer ensemble même s’ils ne vivaient pas sous le même toit.

Pas de sport intérieur… sauf pour la LHJMQ et le Canadien

Si la pratique libre de plusieurs sports intérieurs individuels ou en duo comme la natation, le tennis et l’escalade demeurait permise ces derniers mois, ce ne sera plus le cas à compter de samedi.

Des exceptions seront faites uniquement pour les cours d’éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, l’entraînement des athlètes identifiés et des sports professionnels qui auront reçu une autorisation de la santé publique , peut-on lire sur le site du gouvernement.

C’est le cas du Canadien de Montréal, dont le plan pour jouer ses matchs au Centre Bell à huis clos a été approuvé par la santé publique, et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

C’est donc dire que les Remparts et les autres équipes du circuit Courteau reprendront bel et bien leur saison dans des environnements protégés à compter du 22 janvier.