Hausse des hospitalisations dues à la COVID-19 en Colombie-Britannique

Les autorités de la santé de la Colombie-Britannique rapportent une hausse de 625 nouveaux cas de COVID-19 et déplorent le décès de huit personnes de plus. Le bilan des personnes tuées par la maladie depuis le début de la pandémie est désormais de 962.

Actuellement, 6343 Britanno-Colombiens sont infectés par le SRAS-CoV-2. Le nombre d’hospitalisations a augmenté, passant de 367 à 381 en 24 heures. De ce nombre, 78 personnes sont aux soins intensifs.

Depuis mardi, deux nouvelles éclosions ont été déclarées dans des centres de soins de santé. La première à l’Hôpital général de Chilliwack et la deuxième au foyer Sunnybank à Oliver, au sud de la vallée de l’Okanagan.

Au centre de soins de longue durée Little Mountain Place, à Vancouver, la COVID-19 a emporté la vie de trois autres résidents, y portant le bilan total de décès à 41. Sur les 114 résidents qui vivaient dans ce centre, 99 ont été déclarés positif au virus depuis qu’une éclosion y a été déclarée à la fin novembre.

Le virus s’est également propagé parmi le personnel qui sont 70 à avoir été infectés.

Les éclosions au Manoir Crofton à Vancouver et au CareLife Fleetwood à Surrey, sont quant à elles terminées.

Il faut se rappeler que, peu importe si tout semble noir, nous sommes tous ensemble dans la même tempête et vous n’êtes pas seul , soutiennent les autorités de la santé en ajoutant que du soutien est disponible pour les citoyens qui le souhaitent.

À date, 33 665 personnes ont été vaccinées en Colombie-Britannique, soit un peu plus de 5000 personnes de plus que mardi.

La campagne d’immunisation de la province est une lueur d’espoir pour la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix.