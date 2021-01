Les centres de ski du Nord de l’Ontario préparent leurs pistes dans l’incertitude

Mon état d'esprit, c’est que nous allons nous ouvrir. C'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment , lance sans détour Eric Lavigne, qui travaille pour les opérations extérieures et l’école du centre de ski Antoine Mountain, à Mattawa.

Il est toujours en attente d’une confirmation officielle de la levée du confinement par le gouvernement.

On est un peu dépassés en ce moment parce que nous sommes en des temps incertains. Mais nous faisons du mieux que nous pouvons.

Les skieurs de la région n’ont pas encore pu profiter des pentes de la station cet hiver.

Cette dernière avait prévu ouvrir ses portes le 26 décembre, moment où l’Ontario a décrété un confinement provincial et exigé la fermeture des stations de ski.

Il dit que la station reçoit actuellement beaucoup d’appels pour des cours de ski.

Toutefois, le centre n'acceptera pas de paiements avant d’être assuré de pouvoir ouvrir. Mes instructeurs sont prêts, mais il y a ce doute qui demeure dans mon esprit : allons-nous ouvrir ou pas? , explique-t-il.

Entre-temps, les canons à neige fonctionnent à plein régime afin d’assurer l’ouverture de la grande majorité des pistes samedi.

On a investi des milliers et des milliers de dollars pour préparer la saison , dit Eric Lavigne. Il espère maintenant que la station pourra renflouer ses coffres.

Un peu plus à l’ouest, le centre de ski Laurentian, à North Bay, est dans une situation similaire.

Nous sommes très inquiets de ce que nous ferons si le gouvernement décide de prolonger le confinement , dit Michael King, directeur général de la station.

Il consacre toutefois toute son attention à la préparation des pistes.

Nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et tenter de ne pas nous attarder sur les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle [...] Si quelque chose arrive d’ici samedi, on le gérera en temps et lieu.

Michael King, directeur général du centre de ski Laurentian