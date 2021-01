Couvre-feu : les épiciers et restaurateurs de l'Outaouais déçus mais résignés

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé un couvre-feu à l’échelle de la province, l’une des mesures de son traitement choc pour casser la deuxième vague de COVID-19.

À compter de samedi, les Québécois devront rester à l’intérieur entre 20 h et 5 h et ce, jusqu’au 8 février. Le confinement est d’ailleurs prolongé jusqu'à cette date.

Pour le directeur général du marché santé, la Boite à grains, Alexandre Savard, cette annonce n’est pas dramatique . Il soutient que le couvre-feu aura d’abord un impact sur les heures d’ouverture qui seront réduites en soirée.

Ça va permettre aux employés de se reposer. Alexandre Savard, directeur général de la Boite à grains

Parmi les autres impacts de cette nouvelle mesure, M. Savard estime que la chaîne d’approvisionnement pourrait être mise à l’épreuve, comme cela a été le cas au printemps dernier.

Au mois de mars, on s’est adapté alors je pense qu’on va être capable de s’adapter encore , ajoute-t-il. M. Savard mentionne qu'il s’attend à voir les ventes en ligne augmenter en flèche, similairement au printemps. Quoi qu’il en soit, employés et magasins sont prêts , affirme le directeur général.

Ça ne va pas changer grand-chose à nos opérations , a également fait valoir Lélia Bacle-Mainguy, la directrice marketing du Square Old Chelsea. Plusieurs restaurants de Chelsea font, depuis la première vague, des repas pour emporter et de la livraison pour subsister pendant la pandémie.

Pour nous, c’est pas mal du pareil au même, on est confinés depuis des mois. Lélia Bacle-Mainguy, directrice marketing du Square Old Chelsea

Mme Bacle-Mainguy a lancé que les clients seraient peut-être un peu plus frileux pour se déplacer et venir chercher leurs repas. Elle prévoit plutôt une heure d’achalandage plus condensée et intense pour les employés de cuisine.

Lélia Bacle-Mainguy, directrice marketing du Square Old Chelsea, soutient que le couvre-feu n'aura que très peu de conséquences sur les entreprises et les commerçants du Square Old Chelsea. Photo : Radio-Canada

Or, si le parc de la Gatineau n’est plus accessible pour les gens qui ne sont pas résidents , cela pourrait avoir un impact immense sur les commerces de la municipalité selon la directrice marketing. Cette dernière a indiqué que cela ne semblait pas être une option pour le moment.

C’est plutôt le sort des employés qui préoccupe les commerçants et restaurateurs. Ça nous brise le cœur de devoir encore les mettre en attente, on ne sait pas quoi leur dire , a confié Mme Bacle-Mainguy.

Lors de son point de presse, le premier ministre a également laissé savoir qu'aucun barrage routier n'est à prévoir malgré le resserrement des mesures sanitaires et qu' il ne s'agit pas d'une priorité .

On préfère que les policiers s'assurent du respect des autres consignes qui sont sujettes à amendes , a-t-il tranché.

Pas d’impact sur la population

Plusieurs résidents rencontrés plus tôt mercredi ont également indiqué qu’un couvre-feu n’aurait pas ou très peu d’impact sur leur vie.

Moi, je n’ai aucun problème avec les mesures , a assuré Stéphanie Beaulne qui passe déjà la majorité de son temps à la maison.

Isabelle Poirier Giroux espère qu’un couvre-feu obligera les gens qui ont plus de difficulté à respecter les règles à le faire. Personnellement, moi ça ne m’affecte vraiment pas , a-t-elle aussi dit.

On est rendu là ça a l'air, il y en a qui comprennent, d’autre qui ne comprennent pas. Isabelle Poirier-Giroux

Marc Lalande estime que cette mesure s’applique plutôt aux jeunes qui continuent de sortir et de se rassembler. Étant retraité, il ne se sent pas vraiment concerné par le couvre-feu, comme il est toujours chez lui à 20 h.

Je suis retraité donc ça ne fait pas une grosse différence , soutient également Jacques Liar. Ce dernier mentionne toutefois qu’il perd encore des libertés parce que certains refusent de se conformer aux règles.

Avec les informations d'Ismaël Sy et de Josée Guérin