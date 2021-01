Non, ces personnes qui ont assailli le Capitole ne sont pas des anti-Trump déguisés

Ceci est un tatouage de jeu vidéo, pas un symbole communiste

Bien des internautes ont affirmé que le tatouage sur la main gauche de cet homme est en fait la faucille et le marteau, symbole communiste qui figurait sur l'ancien drapeau de l'Union soviétique.

Capture d'écran d'un des tweets qui circule.

Il s'agit en fait d'un logo provenant du jeu vidéo Dishonored (Nouvelle fenêtre) .

Le logo qui apparaît dans le jeu vidéo « Dishonored ».

Ces personnes ne sont pas des antifas, et l'une d'elles est un nationaliste blanc

Sur Twitter, on a tenté de démontrer que deux des hommes qui ont fait irruption dans le Capitole étaient en fait des sympathisants du mouvement antifa, farouchement opposé au président Trump.

On affirme que ces deux hommes sont ceux dans la photo de droite.

Un seul problème : l'homme à la droite de la photo de droite est Matthew Heimbach, néonazi notoire  (Nouvelle fenêtre) et fondateur du parti nationaliste blanc américain Traditionalist Worker Party (Parti traditionaliste des travailleurs).

Il n'est pas clair s'il s'agit bien de lui dans la photo du Capitole.

Cet homme est une personnalité bien connue du mouvement QAnon, pas un sympathisant Black Lives Matter

Une des figures les plus marquantes ayant apparu sur les photos des événements de mercredi était un grand homme, torse nu, portant un casque viking. Il est même apparu derrière le podium du Sénat.

Sur les réseaux sociaux, certains ont fait remarquer que des photos le montrent lors de rassemblements en soutien au mouvement Black Lives Matter (La vie des Noirs compte), prises l'été dernier. On a donc conclu qu'il n'était pas un sympathisant de Donald Trump.

Capture d'écran d'un des tweets qui circulent.

Or, cet homme, Jake Angeli – mieux connu sous les pseudonymes Q Shaman e Q Guy –, est une figure bien en vue du mouvement QAnon.

S'il se retrouve lors de manifestations de Black Lives Matter, c'est en guise d'opposition au mouvement.

Cette affiche est fausse, et elle date du 4 octobre 2020

Une affiche invitant supposément les camarades antifas à se déguiser en supporteurs de Trump pour déjouer la police a aussi beaucoup circulé.

On affirme qu'il s'agit là d'une preuve que les gens ayant pénétré dans le Capitole étaient en fait des antifas déguisés.

Une fausse affiche qui circule.

Or, non seulement cette image a-t-elle été souvent partagée et tout aussi souvent démentie  (Nouvelle fenêtre) , entre autres par des services policiers, mais elle porte clairement la date du 4 novembre 2020, et non celle du 6 janvier 2021.