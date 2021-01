Couvre-feu de 20 h  à 5 h  : à quoi les Estriens doivent-ils s’attendre?

En dehors du travail, les Estriens ne pourront se trouver à l’extérieur pour des raisons non essentielles pendant cette période. Les récalcitrants s’exposent à des amendes allant de 1000 $ à 6000 $, a expliqué François Legault en point de presse.

Les activités extérieures, comme les marches de soirée, ne seront pas non plus permises pendant cette période. Le gouvernement suggère à la population d'organiser son temps et ses activités en conséquence.

Pour donner le temps aux gens de rentrer chez eux, les épiceries et les dépanneurs devront fermer leurs portes dès 19 h 30.

Certaines pharmacies et stations-service vendant de l’essence pourront cependant bénéficier d’exemptions, a souligné François Legault.

Ces mesures sont en vigueur pour donner un électrochoc pour réduire le nombre de visites à domicile, et freiner la propagation de la maladie. Elles doivent rester en place jusqu’au 8 février.

Plus de détails à venir