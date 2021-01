Nathalie Petrowski questionne l’appropriation culturelle et la culture du bannissement

Dans son documentaire Touche pas à ma culture?, qui sera diffusé mercredi soir sur Télé-Québec, Nathalie Petrowski se penche sur les polarisantes questions de l’appropriation culturelle, de la liberté de création et de la culture du bannissement alors que l’actualité artistique est régulièrement marquée par des polémiques au sujet de SLĀV ou, plus récemment, de La petite vie .

C’est la controverse déclenchée par les spectacles Kanata et SLĀV de Robert Lepage en 2018 qui a constitué le point de départ de ce documentaire. Depuis 40 ans, Nathalie Petrowski couvre l’actualité culturelle, notamment pour La Presse jusqu’en 2018. Cette journaliste et chroniqueuse a vu émerger et rayonner à l’international le talent d’un ensemble de créateurs et créatrices, dont Robert Lepage.

Cela m’a profondément troublée de voir ces créateurs accusés [de racisme]. Je trouvais qu’il y avait une certaine injustice vis-à-vis d’eux, explique-t-elle. Pourquoi les militants, qui souvent ne sont pas des créateurs, s’en prennent-ils juste aux artistes? , se demande-t-elle.

Selon Nathalie Petrowski, la réponse se trouve dans la visibilité qu’ont les artistes. Ils ont un certain pouvoir de rayonnement et d’influence, s’attaquer à eux garantit une visibilité immédiate.

Dans son documentaire d’une cinquantaine de minutes, Nathalie Petrowski affiche un parti pris assumé, mais c’est à des voix ne reflétant pas nécessairement son point de vue qu’elle a laissé le dernier mot.

On m’entend beaucoup [dans Touche pas à ma culture?], car c’est ma quête. Je n’ai jamais caché que j’avais un certain parti pris, mais avec de l’ouverture et de l’écoute pour les opinions qui ne sont pas les miennes. Nathalie Petrowski

Avec Touche pas à ma culture?, Nathalie Petrowski ne prétend pas régler la question de l’appropriation culturelle, mais elle souhaite nourrir le débat.

Pour y parvenir, elle a donné la parole à une vingtaine de personnes, dont Yvan Godbout, qui a été accusé de pornographie juvénile pour son roman Hansel et Gretel, le metteur en scène Serge Denoncourt, l’acteur Christian Bégin, la chorégraphe québécoise aux racines haïtiennes Mélanie Demers, l’historien Éric Bédard, l’artiste visuel d’origine haïtienne Manuel Mathieu, l’écrivaine Catherine Mavrikakis, l’essayiste française Caroline Fourest ou encore l’actrice et militante transgenre Pascale Drevillon ainsi que la poète innue Joséphine Bacon.

Je comprends certaines revendications, mais je n’accepte pas l’idée qu’on ne puisse pas parler au nom de l’autre si on est un créateur blanc, québécois et francophone. Je pense qu’on doit continuer à pouvoir parler au nom de l’autre avec respect, délicatesse et rigueur. Nathalie Petrowski

Je suis tout à fait d’accord pour faire une plus grande place à la diversité sur les scènes et à l’écran. Mais le fait que [des personnes issues de la diversité] racontent leurs histoires ne veut pas dire que les créateurs de la culture dominante doivent se taire. Comme le dit Caroline Fourest, on ne peut pas lutter contre la discrimination en discriminant à son tour.

Dans Touche pas à ma culture?, le professeur de philosophie Amadou Sadjo Barry dit que l’identité d’une personne n’est pas une prison. Je suis d’accord, on n’est pas qu’une identité. L’identité, c’est multiple et complexe , ajoute Nathalie Petrowski.

L’impression de marcher sur des œufs

Lors de la préparation de son documentaire, Nathalie Petrowski a essuyé plusieurs refus de témoigner, aussi bien de la part de personnes militantes que d’artistes craintifs qui avaient subi des accusations de toute sorte et qui ne voulaient pas revenir sur ces histoires .

La réalisatrice de Touche pas à ma culture? a été particulièrement déçue par le fait que Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert, les créatrices de la série M’entends-tu, n’ont pas accepté qu’elle utilise un extrait de la série montrant Christian Bégin interprétant une femme transgenre.

Résister à l’autocensure

On n’est pas obligé d’être d’accord, mais on est obligé d’écouter , dit Serge Denoncourt à la fin de Touche pas à ma culture?, qui s’achève également sur les propos d’Éric Bédard. Ce dernier considère que les remous actuels sont passagers.

Le metteur en scène Serge Denoncourt dans «Touche pas à ma culture?». Photo : Télé-Québec

Je ne suis pas inquiète, mais c’est un moment difficile à passer et il faut résister à l’autocensure , a déclaré Nathalie Petrowski en entrevue à l’émission Tout un matin mardi.

En attendant, elle regrette que la peur de la controverse l’emporte sur la volonté de prendre un recul, notamment chez les diffuseurs.

On peut prendre le temps de réfléchir, [plutôt que de] réagir tout de suite, impulsivement en retirant les spectacles ou les œuvres , a-t-elle souligné.

La création doit être un espace de liberté, d’exploration, [...] on doit pouvoir se tromper.

Touche pas à ma culture? sera diffusé mercredi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.