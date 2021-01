Jason Kenney promet un projet de loi sur la révocation de députés albertains

Il s'agissait d'une promesse électorale du Parti conservateur uni (PCU) en 2019. Un comité parlementaire spécial s’est penché sur la question l’automne dernier et a recommandé que les législateurs adoptent un projet de loi qui permettrait aux Albertains d’organiser une pétition pour révoquer un député.

Pour déclencher un vote de révocation, la pétition devrait obtenir la signature de 40 % des électeurs de la circonscription du député en question en 90 jours ou moins. Une majorité simple déciderait du résultat du vote.

Le député de Drayton Valley-Devon Mark Smith a présenté, lors de la dernière session législative, un projet de loi privé sur le même sujet. Nous allons peut-être en conserver des éléments , a indiqué Jason Kenney lors d'une session de questions-réponses avec le public en direct sur Facebook mercredi soir.

Une colère qui ne s’apaise pas

Cette promesse survient alors que bien des Albertains sont furieux que des membres du gouvernement Kenney aient voyagé à l'étranger durant les Fêtes, à l'encontre des leurs propres directives.

Le directeur albertain de la Fédération canadienne des contribuables, Franco Terrazzano, affirme qu’une telle loi de révocation serait utile pour que ces députés répondent de leurs actes immédiatement.

Les Albertains sont en colère en ce moment et ils ont le droit de l’être, mais cette colère ne va que grandir si le gouvernement ne tient pas sa promesse d’avoir une loi sur la révocation des députés. Franco Terrazzano, directeur albertain, Fédération canadienne des contribuables

Le politologue de l’Université Mount Royal Duane Bratt estime toutefois que même si une telle loi était adoptée ce printemps, elle n’entrerait pas en vigueur avant la prochaine élection et serait inutile dans le scandale actuel.

Le député albertain Pat Rehn a publié sur Facebook cette photo de lui en voyage au Mexique durant les Fêtes. Photo : Facebook

Le maire et tous les membres du conseil municipal de Slave Lake ont d'ailleurs signé et publié mardi une lettre pour demander la démission du député Pat Rehn, l'un des six qui a voyagé à l'étranger. Ils allèguent qu’il n’est pas suffisamment au service de ses électeurs.

Si une loi de révocation était en place, nous aurions emprunté cette avenue il y a des mois déjà, mais, parce qu’elle n’existe pas [la publication de cette lettre] était notre seul choix , affirme le maire, Tyler Warman.

Des Albertains mécontents ont créé une banderole pour dénoncer le voyage de Tracy Allard à Hawaï. Photo : Twitter

Un mécanisme efficace?

L’ancien député albertain Brent Rathgeber, qui a fait carrière à Edmonton et à Ottawa sous la bannière conservatrice, milite depuis longtemps pour une loi sur la révocation des députés. Il croit qu’il s’agit d’un mécanisme de dernier recours , qui servirait à décourager les élus d’adopter des comportements répréhensibles.

Dans un monde parfait, on n’aurait jamais besoin de se servir de cette loi. Brent Rathgeber, ancien député provincial et fédéral albertain

Si on avait une telle loi en ce moment en Alberta, je n’ai aucun doute que certains voudraient l’utiliser , croit-il cependant.

Duane Bratt ne croit pas qu’une loi de révocation serait un outil politique efficace. Une loi similaire a été adoptée il y a 25 ans en Colombie-Britannique et depuis, une seule pétition sur une vingtaine a obtenu un nombre suffisant de signatures pour déclencher un vote de révocation. Le député visé, Paul Reitsma, a démissionné avant la tenue du vote.

Duane Bratt rappelle également que l’Alberta a déjà eu brièvement une telle loi dans les années 1930, votée par le Parti Crédit social. C’était un parti populiste de gauche et tous les partis populistes adorent la démocratie directe. Donc, il a adopté ce mécanisme de révocation , explique le politologue.

Le Parti Crédit social s’est ensuite rapidement débarrassé de cette loi, car la toute première pétition de révocation visait William Aberhart, le premier ministre lui-même. Duane Bratt, politologue à l'Université Mount Royal

Il s’inquiète qu’un tel mécanisme ne serve qu’à revivre la dernière élection et à nuire au gouvernement en place. À son avis, les députés doivent déjà faire face aux conséquences de leurs actes tous les quatre ans, lors des élections.