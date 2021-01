Capitole pris d'assaut : indignation et tristesse des élus ontariens

Les premières réactions ont surgi, sur Twitter et par voie de communiqué.

Le premier ministre Doug Ford a qualifié les troubles dans la capitale américaine d' absolument scandaleux (...) Le transfert pacifique du pouvoir est crucial pour toute démocratie et je suis incroyablement déçu de ce à quoi nous assistons aux États-Unis aujourd'hui.

Le premier ministre ontarien Doug Ford Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le député ontarien et chef de l'opposition officielle à Ottawa Erin O'Toole s'est dit profondément attristé de voir le chaos s'emparer aujourd'hui de notre plus grand allié . L'événement représente un assaut stupéfiant contre la liberté et la démocratie .

La députée libérale fédérale et franco-ontarienne Marie-France Lalonde témoigne être choquée et attristée par l'assaut.

La leader du NPDNouveau Parti démocratique de l'Ontario, Andrea Horwath, a quant à elle qualifié de tout simplement horrible ce débordement qui s'est soldé par divers affrontements avec les forces de l'ordre. Nos cœurs sont avec le peuple de Washington et tous les Américains, alors qu'ils défendent leur démocratie contre cette attaque effrontée et haineuse .

La cheffe du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath. Photo : Radio-Canada

La critique néo-démocrate en matière de pauvreté et d'itinérance, la Dre Rima Berns-McGown, a qualifié les partisans au Capitole de terroristes et de suprémacistes blancs en marche .

D'autres députés provinciaux néo-démocrates ont signifié leur surprise. Jessica Bell, de la circonscription University-Rosedale, a dénoncé une tentative de coup d'État menée par Trump , quant à Joel Harden, d'Ottawa-Centre, il appelle le président sortant américain à prendre ses responsabilités .

La réaction des forces de l'ordre face à l'assaut a provoqué l'interrogation de la Dre Jill Andrew, élue de Toronto-Saint-Paul : Ne vous y trompez pas, si c'était [des manifestants] Black Lives Matter, il y aurait des cadavres partout - des corps noirs et bruns (...) C'est le privilège blanc à son pic , a-t-elle déclaré.

La violence n'est pas la réponse (...) la démocratie est précieuse , a pour sa part commenté le chef du Parti vert de l'Ontario.

Je sais que beaucoup d'entre vous sont perturbés par les images qui sortent de Washington aujourd'hui. La démocratie et la primauté du droit sont les fondements fondamentaux d'une société juste que nous devons travailler dur pour préserver. Je prie pour la sécurité de tout le monde à Washington. Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario