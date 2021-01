La démolition du pensionnat autochtone de Lower Post en C.-B. est imminente

L’ancien pensionnat autochtone de Lower Post dans le nord de la Colombie-Britannique devrait être démoli sous peu. Le premier ministre John Horgan a confirmé qu'elle est prévue ce printemps et qu’une entente a été conclue avec le gouvernement fédéral.

L'ancien pensionnat autochtone de Lower Post abrite maintenant les bureaux du conseil de bande Daylu Dena. Photo : Daylu Dena Council

La nouvelle est attendue depuis des décennies. Le pensionnat autochtone de Lower Post, situé à la frontière du Yukon, a accueilli des élèves pendant 40 ans, jusqu’en 1975. Ce site a été témoin de quatre décennies d’agressions physiques, mentales et sexuelles. D’ailleurs, un des superviseurs, Georges Macyznski, a été reconnu coupable de 28 chefs d’accusation d’agression sexuelle.

En 2011, lors de la visite de la Commission de vérité et réconciliation, la ministre provinciale responsable de la réconciliation avec les autochtones de l’époque, Mary polak, indiquait qu’il fallait continuer à travailler pour cette démolition.

Mais l’édifice est toujours au centre du village et abrite même le bureau de la bande autochtone Daylu Dena, le bureau de poste et un centre d’emploi. Certains survivants refusent d’y entrer.

Le premier ministre John Horgan a été choqué quand il a visité l’immeuble en octobre 2019 et trouve inacceptable que des services y soient toujours offerts. Il indique avoir conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour financer la destruction dès ce printemps.

Assez attendu

La destruction doit se faire sans attendre, selon Romeo Saganash, ancien député fédéral du Nouveau Parti démocratique et survivant d’un pensionnat pour autochtones.

Romeo Saganash, qui a été député fédéral NPD de la circonscription Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou est un survivant des pensionnats autochtones. Photo : Radio-Canada / Alfonse Mondello

Une fois que tu as rendu une décision par rapport à la démolition d’un ancien pensionnat pour autochtones, tu dois livrer ça rapidement sinon tu continues à perpétuer le mal qui a été fait et les souvenirs, tu les ramènes. Romeo Saganash

Si certains survivants choisissent de garder les édifices et les transformer pour ne jamais oublier, d’autres ne veulent plus les voir. Il y a des survivants autochtones aujourd'hui qui ont besoin de ça, on appelle ça faire son deuil de quelque chose , explique l'ex-député.

Le voir pour le croire

Le chef adjoint du Conseil Daylu Dena, Harlan Schilling, confirme avoir entendu la nouvelle que l’édifice sera détruit, mais il n’y croira pas avant de voir débarquer les équipes de démolition. Il se souvient, enfant, d’entendre que le gouvernement allait finalement aider à mettre le site à terre. C'étaient des espoirs déçus , se désole-t-il.

Il espère que cette fois, l’histoire en sera une de succès, non seulement pour sa nation, mais pour tout le pays.