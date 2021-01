WestJet relancera graduellement son service à bord des avions 737 MAX

Cette annonce survient après la décision de Transports Canada (TC) de valider les modifications à la conception des aéronefs et de définir les exigences relatives aux transporteurs canadiens pour ce type d'avion.

Cette validation emboîte le pas de la Federal Aviation Authority des États-Unis, qui a émis ses recommandations en novembre.

La compagnie aérienne établie à Calgary avait cessé d'utiliser ces appareils après deux écrasements mortels survenus à cinq mois d’intervalle, l'un touchant la compagnie Ethiopian l'autre la compagnie Lion Air.

La réintégration sera graduelle et transparente, mentionne WestJet.

À lire aussi: Boeing 737 MAX : une catastrophe annoncée

Nous poursuivons notre collaboration avec Transports Canada relativement aux nouvelles exigences au Canada, et notre premier appareil MAX sera prêt à reprendre le service en toute sécurité à compter du 21 janvier , a déclaré Ed Sims, président-directeur général de WestJet, sous réserve de l'ouverture de l'espace aérien par TCTransports Canada .

La Federal Aviation Authority, l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de nombreux autres organismes de réglementation à travers le monde ont consacré plus d'un an à l'examen des appareils MAX afin de formuler des recommandations de modifications aux logiciels, à la formation des pilotes et aux exigences d'entretien.

WestJet favorisera une approche évolutive concernant la reprise du service de ses aéronefs 737 MAX, en commençant par des vols d'essai non commerciaux dès la mi-janvier.

La compagnie aérienne envisage d'offrir trois vols aller-retour hebdomadaires entre Calgary et Toronto à compter du 21 janvier, en attente de la réouverture de l'espace aérien canadien pour ces avions.