Près de 2650 personnes vaccinées contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un total de 2654 doses des vaccins contre la COVID-19 développés par Pfizer BioNTech et Moderna a été administré à des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le début de la campagne de vaccination le 22 décembre. La région se situe au troisième rang, après Montréal et la Montérégie, en ce qui a trait au nombre de personnes inoculées.

Un premier arrivage d’environ 1000 doses du vaccin développé par Pfizer BioNTech a d’abord permis de vacciner du personnel de la santé, principalement à partir du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline, à Chicoutimi-Nord. La direction régionale de la santé publique précise qu’une deuxième cargaison, cette fois provenant de la québécoise Moderna, est arrivée au début de janvier. Si l’on se base sur les plus récentes données publiées par la santé publique, 1600 personnes ont reçu le vaccin au cours des quatre derniers jours.

Du moment que ça arrive, on vaccine très rapidement. On est réputés comme une des régions qui vaccine très bien. La population répond de façon remarquable , affirme le Dr Donald Aubin, directeur de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une quantité de fioles est arrivée mercredi à l’hôpital de Roberval. Elle est destinée aux employés œuvrant en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et à ceux qui travaillent dans des zones chaudes, c’est-à-dire là où la COVID-19 est présente.

Des équipes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) procèdent actuellement à la vaccination des usagers des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Au milieu de la semaine prochaine, tous les usagers des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée seront vaccinés, de même que les employés […]. C’est bon. C’est très encourageant. C’est une vaccination qui est quand même très ciblée actuellement, mais c’est quand même très efficace , poursuit Donald Aubin.

La région compte 17 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , lesquels hébergent autour de 1100 personnes âgées. Le nombre d’employés de ces centres est à peu près le même.

Notre capacité de vacciner est très grande. On a une équipe très efficace. On pourrait en avoir plus et vacciner plus, mais avec ce qu’on a pour l’instant, on est capable de faire un très bon travail , poursuit le directeur régional de la santé publique.

Le plus de vaccins possible

Le Dr Aubin se dit très à l’aise avec la stratégie adoptée par la santé publique provinciale, laquelle permet de rendre le vaccin accessible à une plus grande portion de la population plutôt que d’administrer deux doses à un nombre restreint d’individus. Il explique que des recherches en cours permettent déjà d’assurer une immunité pendant plusieurs jours chez les individus qui ont reçu une dose. Cette assurance, dit-il, rend la santé publique régionale très à l’aise avec son approche.

Plus on vaccine de gens, plus on protège notre population. Le volet incertain, c’est la durée et on est en train de le mesurer. Je suis tout à fait partant avec cette approche-là. Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Quant aux nouvelles mesures qui seront annoncées par le gouvernement Legault en fin de journée, le Dr Aubin croit qu’elles sont nécessaires, même si le bilan du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’améliore.

On a l’impression que ça va beaucoup mieux et c’est vrai, mais il y a encore de la pression. On n’est pas les pires, on est loin d’être les mieux. On se trouve dans le peloton central. Donc, il y a encore de la pression. Il y a encore beaucoup de circulation communautaire. D’une part, il ne faut pas lâcher les mesures. Si on met des mesures supplémentaires, c’est sûr que pour le restant du Québec, c’est absolument nécessaire. Pour nous, ça va nous permettre de rester dans une zone qui est beaucoup plus confortable. Si on est capable de se descendre plus bas, on va être capables de repartir après , analyse-t-il.

D'après une entrevue réalisée par Gilles Munger