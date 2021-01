Le judoka Antoine Bouchard se frottera aux meilleurs au monde au Qatar

Bouchard fait partie d’une délégation de 8 Canadiens qui vont prendre part à l’événement qui regroupe habituellement les 36 combattants les mieux classés dans chaque catégorie de poids. Bouchard, qui est inscrit dans les moins de 73 kilogrammes, quittera le Canada jeudi.

Ce tournoi représente une étape importante dans le processus de qualification olympique pour les prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Tokyo, normalement l'été prochain. Ça joue beaucoup sur la confiance parce que je n'avais jamais pu compétitionner au Tournoi des Maîtres dans ma catégorie de poids, parce que j'ai changé de catégorie il y a quelques années de ça. Ça confirme que je me situe dans l'élite mondiale , a raconté le judoka en entrevue lors de l'émission Place publique.

Lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, Antoine Bouchard avait pris le cinquième rang dans la catégorie des 66 kg.

Il s'agira de la deuxième compétition d'envergure à laquelle prendra part le Jonquiérois depuis le début de la pandémie. Il avait précédemment participé au Championnat panaméricain en novembre dernier au Mexique. On s'est fait tester directement à notre arrivée à l'hôtel. On n'avait pas le droit de sortir de la chambre avant d'avoir un test négatif, plus un autre test à faire la journée de notre pesée, la veille du tournoi et pas le droit de sortir de l'hôtel à aucun moment sauf pour la compétition , a-t-il expliqué quant aux mesures sanitaires mises en place par la Fédération internationale de judo, qui devraient sensiblement être les mêmes au Qatar.

Ce sera l'occasion pour lui de pouvoir mesurer de nouveau s'il a perdu du terrain face aux meilleurs au monde, alors que les conditions d'entraînement au Canada en situation de pandémie ont réduit les possibilités. C'est un peu différent qu'à l'habitude parce qu'on a moins de partenaires d'entraînement. Au lieu d'avoir une trentaine de partenaires différents accessibles à tous les jours, on va seulement être quatre par bulle, donc ce qui limite un peu les possibilités de combat à chaque jour. Mais on fait du mieux qu'on peut avec ça , a-t-il souligné.

