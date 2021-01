« Une solution adaptée à la Côte-Nord », implorent les élus

Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, croit que la région devrait être épargnée parle confinement total qui prendra effet dès samedi.

Selon lui, le fait que la Côte-Nord ne compte que 15 cas actifs est une preuve du respect des mesures déjà en place.

Comment se fait-il que pour une troisième fois la Côte-Nord relève son niveau d’alerte alors que la situation épidémiologique ne le commande pas, avec seulement 15 cas actifs. [...] La situation est sous contrôle ici .

Même son de cloche du côté du maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui doute de la pertinence d’imposer un confinement plus serré pour les Nord-Côtiers. Le fait que la région soit soumise à un couvre-feu n’est pas très cohérent selon lui.

On ne pourrait pas justifier un couvre-feu ici, je ne compren[ds] pas ça et je suis certain que plusieurs de mes collègues non plus , explique M. Porlier, qui estime toutefois que la mesure est pertinente dans des zones plus touchées par la pandémie.

La députée péquiste de Duplessis, Lorraine Richard, ne voit pas non plus la pertinence d’un couvre-feu sur la Côte-Nord.

Je ne pense pas que ça puisse donner les résultats escomptés. Le fait que les gens soient à la maison de 19 h à 5 h du matin [NDLR Le couvre-feu sera imposé entre 20 h et 5 h] … La plupart des gens constatent dans notre région que si vous circulez le soir, vous ne verrez pas beaucoup d’automobiles , défend Mme Richard.

Yves Montigny espère que les activités économiques ne souffriront pas trop des nouvelles mesures (archives). Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, partage l’avis de ses homologues et demande la remise en place de contrôles stricts aux entrées de la Côte-Nord.

Le gouvernement du Québec doit mettre en place un contrôle routier intense à l’entrée ouest de la Côte-Nord et s'assurer que la région reste dans la situation qu’on est actuellement, qui est privilégiée. On a seulement 15 cas sur tout le territoire pour à peu près 100 000 citoyens. C’est majeur, préservons ça .

Le gouvernement Legault a annoncé un confinement généralisé jusqu’au 8 février, un couvre-feu pour freiner la propagation de la COVID-19.

