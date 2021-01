Tourisme Outaouais perd sa présidente-directrice générale

Après six ans à la tête de l’organisation, France Bélisle a annoncé qu’elle quittera son poste de présidente-directrice générale ( PDGprésidente-directrice générale ) le 2 avril prochain.

Mme Bélisle avait remis sa démission quelques jours avant le début de la pandémie en mars dernier. Devant le défi que représentait celle-ci, elle a plutôt décidé de reporter son départ.

Toute son équipe a été informée lors d'une réunion mercredi. C’était émotif, j’étais vraiment fébrile de faire cette annonce-là, j’ai tellement aimé travailler à Tourisme Outaouais , a-t-elle confié, en entrevue. Ils étaient un peu sous le choc.

C'est le temps pour moi de faire autre chose. France Bélisle, PDG présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

C'est l'envie de vivre de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses qui l'ont poussée à quitter son emploi auprès de l'organisme. Je ne quitte pas pour une autre organisation , a-t-elle fait valoir. Je trouve ça excitant de me jeter dans le vide , a fait savoir Mme Bélisle avant d'ajouter en riant qu'elle espère que d'autres organisations voudront bien d'elle.

Pour son prochain emploi, l'ancienne journaliste souhaite conserver le sentiment de contribuer à sa région, comme elle l'a fait avec Tourisme Outaouais.

Elle restera en poste jusqu'au 2 avril pour laisser l'organisation entre de bonnes mains. L’année a été difficile et c’est super important pour moi d’accompagner toute l'équipe dans la transition , a ajouté la PDGprésidente-directrice générale .

Tourisme Outaouais souligne par voie de communiqué les plus grandes réalisations. Parmi celles-ci, on compte les démarches qui ont mené à un investissement de trois millions de dollars pour la porte d’entrée Outaouais, la participation à divers comités provinciaux et la restructuration complète de l’organisme.

D’avoir réussi à faire valoir que l’Outaouais, comme porte d'entrée, méritait d’avoir des sommes pour l’aider à se propulser, c’est une de mes victoires importantes , a-t-elle confié. C'est précieux pour moi cette reconnaissance-là.

La reconnaissance du tourisme comme vecteur important de l'économie régionale fait aussi partie de ses grandes réussites, selon elle.

Geneviève Dumas, la présidente du conseil d’administration de Tourisme Outaouais a indiqué que Mme Bélisle a permis à l’organisation de prendre de l'importance et de cimenter ses liens avec Ottawa.

Grâce à son leadership, notre positionnement de porte d’entrée ainsi que les liens avec nos partenaires d’Ottawa n’ont jamais été aussi ancrés et assumés , écrit-elle dans un communiqué.