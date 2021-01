La vaccination contre la COVID-19 est commencée aux Îles-de-la-Madeleine

Les 64 résidents du CHLSD Eudore-LaBrie et la trentaine de personnes qui séjournent au site d'hébergement non traditionnel aménagé au Château Madelinot devraient être vaccinés d'ici la fin de la journée, jeudi.

Le personnel de ces deux établissements recevra également le vaccin en priorité au cours des prochains jours, de même que les proches aidants des résidents selon des critères préétablis.

On a eu les consignes du ministère de ne pas garder de deuxième dose , précise la cheffe de programme en santé publique locale au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles, Marilyn Boudreau. Donc, d’ici les prochains jours, les 390 vaccins vont tous être donnés.

Stella Gaudet, 84 ans, a été la première résidente du CHSLD Eudore-LaBrie à recevoir le vaccin, jeudi matin à Cap-aux-Meules, grâce au travail des infirmières Huguette Aucoin et Lucie Patton. Photo : CISSS des Îles

Mme Boudreau précise que la presque totalité des personnes âgées visées par la première vague de vaccination a accepté de recevoir le vaccin.

On a peut-être eu un ou deux refus, mais la très grande majorité était très contente de le recevoir , affirme Marilyn Boudreau.

Des vaccins de Moderna

Contrairement aux Gaspésiens qui reçoivent le vaccin développé par Pfizer-BioNTech, les Madelinots se font inoculer le vaccin de Moderna. Ce dernier ne requiert pas une congélation à de très basses températures ce qui facilite son transport vers l'archipel et sa conservation sur place.

Les vaccins arrivent congelés aux Îles, par avion , précise Marilyn Boudreau. Quand on les reçoit, on le place au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C et ils sont bons pour 30 jours une fois dégelés.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être stocké dans un congélateur à une température comprise entre -80 et -60 °C ou dans un conteneur thermique à une température comprise entre -90 et -60 °C.

D'autres vaccins devraient arriver aux Îles-de-la-Madeleine à la fin de la semaine prochaine, mais le nombre de doses prévu pour cette deuxième livraison demeure inconnu.