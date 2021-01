Construction : des répercussions inévitables advenant un confinement

Québec annoncera dans quelques heures des mesures plus strictes de confinement et il y a fort à parier que le secteur de la construction ne sera pas épargné. Même en plein hiver, de nombreux chantiers résidentiels sont en cours en Mauricie et une paralysie des activités sera lourde de conséquences.

L'an dernier, nous avions pris du retard lors du confinement, mais on a réussi à en rattraper une partie en embauchant plus de travailleurs à la reprise des activités , se souvient l'entrepreneur Paul Dargis.

Cette année, le scénario sera tout autre selon lui. Le carnet de commandes n'était pas plein et ça nous avait laissé une certaine liberté pour reprendre le temps perdu. Cette année, en 2021, pas mal tous les entrepreneurs ont un carnet de commandes plein. Les répercussions seront inévitables , prévient-il.

Il prévoyait terminer plusieurs maisons pour le mois de mars. Le temps doux de décembre lui avait permis de prendre un peu d'avance.

'On a coulé quelques solages en décembre. Je devais commencer la construction de ces maisons-là la semaine prochaine. Si on est arrêtés pour quatre semaines, tout ça va décaler '', ajoute-t-il.

Des conséquences à la chaîne

Chez SBT Peintre, les chantiers sont mis à l'agenda quatre à cinq semaines à l'avance. C'est la chaîne entière qui sera touchée.

Normalement, il fallait quatre à cinq semaines d'attente pour que les armoires soient mises en production, là c'est rendu trois mois à bien des endroits. Au lieu de prendre trois mois construire et aménager une maison entière, avec le contexte actuel, c'est pratiquement six mois. On devait faire la peinture de trois maisons la semaine prochaine. Si on arrête, ça va prendre beaucoup de retard explique avec inquiétude, Stéphane Bernier-Tremblay.

De nombreux clients ont déjà rendez-vous chez le notaire. Que va-t-il arriver avec ceux qui pensaient avoir leur maison à une date spécifique? Certains vont peut-être devoir faire du camping ou dormir à l'hôtel en attendant. Tout va sans doute être retardé , de poursuivre Samuel V. Guimond, un travailleur rencontré sur un chantier.

La pandémie a provoqué une très forte demande de maisons neuves. Même en hiver, plusieurs chantiers résidentiels sont en cours.

Le confinement va encore amener de la rareté et une pénurie dans certains matériaux. Qui dit pénurie, dit souvent hausse des prix. J'espère que ce ne sera pas encore le cas. Il y a eu une très grosse hausse du bois de charpente à l'automne , poursuit l’entrepreneur Paul Dargis.