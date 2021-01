Les téléphones intelligents abordables de OnePlus arrivent au Canada

L’entreprise s’est fait connaître pour ses appareils offrant des fonctionnalités comparables à celles de ses homologues de Samsung et d'Apple à un prix moindre, sans entente ou forfait.

Le précédent modèle Nord était seulement offert dans quelques pays d’Europe et en Inde. Cette fois, il sera lancé partout en Amérique du Nord; le N10 à 389 $ et le N100 à 238 $.

Le N10, qui est compatible avec la technologie 5G, vient avec une capacité de stockage de 128 Go et 6 Go de mémoire vive (RAM). Il est doté d’un écran de 6,49 po et de quatre caméras à l’arrière, dont la principale de 64 Mpx.

Le N100 est quant à lui équipé d’une mémoire vive de 4 Go et 64 Go de stockage. L’écran mesure 6,52 po et l’appareil compte trois caméras à l’arrière, dont la principale de 13 Mpx.

Selon de nombreux analystes, ni l’un ni l’autre de ces appareils ne se démarque nettement de la concurrence pour ses spécificités techniques, le marché qui va du bas au milieu de gamme étant devenu de plus en plus compétitif.

Ces téléphones intelligents seront mis en vente vendredi à partir de 10 h, heure de l’Est, sur le site de OnePlus.