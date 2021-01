12 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse mercredi

Neuf d'entre eux sont recensés dans la région centrale de la province, deux dans l'ouest, et l'autre dans l'est. Ils incluent les deux cas dépistés sur les campus des universités Dalhousie et St. Francis Xavier.

En tenant compte des personnes qui sont rétablies après avoir contracté la maladie pulmonaire, le nombre de cas de COVID-19 connus des responsables de santé publique en Nouvelle-Écosse passe de 19 à 29.

Huit des 12 personnes qui viennent d'être déclarées positives sont considérées comme des contacts étroits de Néo-Écossais qui avaient déjà contracté le virus.

Trois autres cas sont liés à des voyages hors du Canada atlantique.

Un dernier cas fait l'objet d'une enquête des autorités de santé publique.

Les laboratoires en Nouvelle-Écosse ont analysé dans la journée de mardi 1578 tests de dépistage de la COVID-19 effectués sur des Néo-Écossais.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse n’était hospitalisée, mercredi.