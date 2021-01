Un cas de COVID-19 dans un commerce de la Première Nation de Timiskaming

La cheffe du conseil de bande, Sacha Wabie, confirme qu’une employée du commerce Mr Sub/Algonquin Variety a reçu un résultat de test positif. Cette employée n’est cependant pas une membre de la communauté et elle réside à Notre-Dame-du-Nord. Le commerce est fermé jusqu'à nouvel ordre et tous les membres du personnel effectueront un test de dépistage. La Santé publique travaille aussi à retracer les contacts de la personne infectée.

Nous avons accès à des tests rapides et nous pourrons avoir des résultats très rapidement pour tous les employés quand notre centre de dépistage sera fonctionnel, ce qui pourrait être dès cet après-midi ou demain matin. En attendant, on dit aux gens de rester à la maison dans la mesure du possible et de limiter leurs contacts , souligne la cheffe Wabie.

La cheffe et le conseil se réunissent cet après-midi avec le comité de pandémie pour évaluer les étapes à venir. Un confinement total de la communauté est envisagé.

Une décision pourrait venir rapidement, mais je n’ai pas les détails de ce que ça pourrait vouloir dire comme confinement, souligne Sacha Wabie. Si c’est le cas, ça sera beaucoup plus strict que nos points de contrôle du printemps dernier. On va peut-être vouloir que les gens restent avec leur famille immédiate et qu’il n’y ait pas de visite entre les membres de la communauté.

Le conseil de bande doit rendre publique sa décision plus tard aujourd’hui, en plus de confirmer les détails d’une éventuelle fermeture, des services qui seront offerts et de la possibilité d’obtenir un test de dépistage au Centre de santé de la communauté.

D’ici là, les gens qui sentent le besoin d’obtenir un test peuvent prendre un rendez-vous en composant le 1-833-525-5858.