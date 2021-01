Québec met en place un couvre-feu pour casser la deuxième vague

Ces restrictions supplémentaires ont été présentées en point de presse mercredi par le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Comme Radio-Canada l’avait annoncé mardi, elles seront applicables du 9 janvier au 8 février dans toutes les régions du Québec, à l’exception du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Pour la première fois, un couvre-feu sera imposé de 20 h à 5 h, un peu à l'image de celui qui est en vigueur en France. Durant cette période, seuls les déplacements essentiels seront autorisés, et des amendes variant de 1000 à 6000 $ pourront être données à ceux qui ne respectent pas les consignes.

On est obligés aujourd’hui d’annoncer une espèce de traitement choc pour réduire le nombre de visites dans les maisons. François Legault, premier ministre du Québec

Le couvre-feu, il passe un signal, mais aussi, il permet de diminuer les activités et les possibilités de contacts qui peuvent continuer à partir d’une certaine heure , a expliqué le Dr Arruda.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Car c'est bien là le nœud du problème. Les gens pendant le temps des Fêtes n'ont probablement pas fait de gros partys, mais tout le monde s'est [permis de petits rassemblements], et cette somme-là entraîne énormément d'effets , a-t-il constaté à la lumière des chiffres obtenus dans les derniers jours.

Autre mesure annoncée mercredi : la fermeture des commerces non essentiels sera maintenue pour quatre semaines, et ceux qui demeureront ouverts, comme les supermarchés et les dépanneurs, devront fermer leurs portes dès 19 h 30 pour s’arrimer avec le couvre-feu. Seuls les restaurants offrant un service de livraison, les pharmacies et les stations-service pourront continuer d’opérer en soirée.

La cueillette à la porte sera toutefois permise dans les commerces non essentiels. Il sera donc possible d’acheter un produit en ligne et d’aller le chercher sur place, à condition de ne pas entrer dans le commerce en question.

Par ailleurs, les activités extérieures permises pendant les Fêtes seront désormais limitées aux bulles familiales; le ski de soirée sera interdit; et les cérémonies funéraires seront limitées à un maximum de 10 personnes.

La rentrée repoussée au secondaire

En ce qui concerne la réouverture des écoles, le retour en classe au primaire aura lieu comme prévu lundi, tandis que le secondaire reprendra une semaine plus tard, le 18 janvier.

Québec entend toutefois resserrer les mesures sanitaires dans les établissements d’enseignement. Au primaire par exemple, tous les enfants devront mettre un masque dans les corridors et les aires communes. De plus, les élèves de cinquième et sixième années devront porter le couvre-visage en tout temps, y compris dans les salles de classe.

Des masques de procédure, plus sécuritaires que les masques artisanaux, seront également distribués dans les écoles secondaires. Québec promet la livraison de deux couvre-visages par jour par élève et par enseignant.

Le gouvernement a également annoncé jeudi que les enfants qui n'ont pas accès à Internet à la maison pourront aller étudier dans les bibliothèques municipales, qui leur seront exceptionnellement accessibles.

Les centres de la petite enfance et les garderies privées demeureront pour leur part ouverts selon l'horaire normal. Quant aux services de garde en milieu scolaire, le gouvernement a d'abord indiqué qu'ils continueraient d'être réservés aux enfants des travailleurs essentiels, avant de se raviser : ils seront finalement ouverts à tous.

Objectif : vaccination

Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement Legault veut frapper un grand coup pour faire reculer la pandémie, qui a repris de la vigueur depuis l'automne.

Le Québec recensait mercredi 2641 nouveaux cas de COVID-19 (pour un total de 217 999 cas depuis le début de la pandémie); 47 décès supplémentaires (pour un total de 8488 morts depuis mars); et 1393 hospitalisations (soit 76 de plus que mardi), dont 202 aux soins intensifs (en hausse de 8 par rapport à la veille).

Le ministre de la Santé Christian Dubé a dévoilé les objectifs de vaccination de Québec d'ici au 8 février 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Québec se donne comme objectif d’avoir vacciné 250 000 personnes le 8 février, fin prévue du confinement. Jusqu'à maintenant, près de 39 000 personnes l’ont été.

Ils peuvent en envoyer, des doses, au fédéral; on est capables de les prendre , a lancé le ministre Dubé pendant la conférence de presse.

Les Québécois ont vécu un premier confinement particulièrement sévère le printemps dernier, quand le gouvernement Legault a ordonné la fermeture des écoles, des cégeps et des universités.

En outre, de larges pans de l'économie avaient été mis sur pause, des barrages routiers avaient été mis en place à l'entrée de certaines régions, et les établissements pour aînés avaient reçu la directive de ne plus laisser personne entrer ou sortir.

Ces mesures avaient été progressivement abandonnées ou allégées avec l'arrivée de la saison estivale, mais le retour en force de la COVID-19 a forcé le gouvernement de François Legault à réajuster le tir au cours des derniers mois, notamment en annulant les célébrations de Noël et du jour de l'An.

Avec la collaboration de Joëlle Girard