Pas de nouveaux locaux pour les organismes culturels de Chicoutimi à court terme

C’est donc dire que l’Académie de danse du Saguenay, Les Farandoles, l’École de musique de Chicoutimi et une galerie d’art, aux prises avec des espaces restreints et vétustes, devront continuer de faire preuve de patience.

Divers scénarios ont été analysés pour accommoder les organismes, comme leur déménagement dans l’enceinte de l’ancien Lycée du Saguenay, propriété de la congrégation des Sœurs du Bon-Conseil. Ce projet n’a pu se réaliser pour une raison de coûts.

Le Cégep veut à tout prix conserver ses locataires et s’était dit prêt à collaborer avec le service des arts et de la culture de Saguenay pour trouver une solution.

L’été dernier, le directeur des affaires corporatives et des communications du Cégep de Chicoutimi, Éric Émond, disait espérer pouvoir bientôt annoncer le coup d’envoi d’un projet d’agrandissement de l’aile F, où se trouvent les organismes.

L'un des studios de l'Académie de danse arbore des signes de fatigue. L'école a ses locaux dans l'aile E du Cégep de Chicoutimi depuis 60 ans. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Au cours des dernières semaines, le comité exécutif de Saguenay a cependant donné son accord à la reconduction du bail de location pour deux ans, ce qui signifie le statu quo. La mairesse, Josée Néron, explique que la Ville et le Cégep souhaitaient se donner le temps nécessaire pour réfléchir aux options envisageables.

Le collège voulait vraiment prendre le temps de regarder au niveau de son occupation et de ses propres espaces, comment il voulait recadrer. Ce qu’on entend, surtout avec la venue du couloir d’écomobilité, c’est que les organismes sont heureux au Cégep de Chicoutimi. Ils veulent demeurer là, sauf qu’ils manquent d’espace , explique Josée Néron.

Les avenues possibles vont de l’agrandissement de l’aile au déménagement de certains départements pour créer plus d’espace.

C’est un bail de deux ans. C’est 330 000 $ par année […]. Je pense que c’est une bonne chose qu’on se laisse le temps de regarder les choses pour que les gens aient le temps de définir de quelle façon on va pouvoir utiliser les espaces et faire en sorte que les gens soient heureux. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Déception

La tournure des événements déçoit la directrice générale de l’Académie de danse du Saguenay, Dominique Gagnon, qui misait sur des locaux plus modernes et mieux adaptés que ceux de l’ancien couvent des Antoniennes de Marie, occupés par l’école depuis 60 ans.

Dominique Gagnon, directrice générale de l'Académie de danse du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon