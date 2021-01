Saskatoon souhaite accélérer sa réduction de déchets

Le 11 janvier, lundi prochain, sera présenté le Plan de réduction et de déviation des déchets de Saskatoon au Comité permanent sur les politiques d’environnement et des services publics et corporatifs.

Le document de 65 pages détaillera les progrès faits par la Ville sur sa réduction de déchets.

Il présentera également la stratégie pour parvenir à réduire de 70 % la quantité d'ordures envoyée au dépotoir, un objectif fixé par la municipalité en 2015.

En effet, la Ville estime que 70 % de ce que les résidents de Saskatoon jettent à la poubelle pourrait être recyclé ou composté.

Pour les industries, les entreprises ou les institutions (hôpitaux, écoles, etc.), c’est encore plus important. À elles trois, ces structures envoient deux fois plus de déchets au dépotoir que les citoyens.

Plusieurs actions à venir

Jusqu’à présent, la municipalité estime que 24 % des déchets produits chaque année ont évité la route vers la décharge. La moyenne nationale se situe quant à elle à 45 %.

Or, quelques projets déjà approuvés pourraient améliorer le pourcentage de Saskatoon, le menant à 41 %, voire jusqu’à 54 %.

Parmi ceux-ci, on compte :

La collecte des déchets organiques, prévue pour 2023.

La mise en place d’un écoparc situé au dépotoir même, afin de faciliter le recyclage de différentes matières telles que les matériaux de construction ou les déchets dangereux. Ce projet est également prévu pour 2023.

Un programme de recyclage et de collecte des déchets organiques pour les entreprises, les industries ainsi que les institutions (hôpitaux, écoles, etc.). Ce dernier devrait être mis en place entre 2022 et 2024.

Or, le plan n'a pas seulement pour ambition de s’attaquer au recyclage, mais aussi à la réduction même des déchets.

Pour y parvenir, divers programmes de compostage, de réduction des articles à usage unique ou encore de gaspillage de nourriture seront mis en place.

La Ville espère ainsi pouvoir atteindre son objectif de réduction de 70 % des ordures et peut-être même le dépasser.

Bon pour la planète et pour l'économie

L’instauration d’un tel plan permettrait d’élever la gestion des déchets de Saskatoon à un niveau comparable aux autres villes canadiennes de taille similaire.

Ce plan ferait également de la municipalité un leader parmi les provinces des Prairies.

Les bénéfices des engagements du plan [...] contribueront à la santé de la communauté , affirme la directrice municipale du développement durable, Jeanna South. Bien que ces actions mèneront à la réduction des déchets [...], elles permettront également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’offrir de meilleurs services durables et équitables aux citoyens et, très important, offriront de nouvelles occasions et possibilités économiques.

Les personnes qui le désirent pourront consulter l’entièreté de ce plan sur le site web de la Ville  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement).