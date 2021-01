Flipper Zero, un Tamagotchi qui se nourrit de piratages

Rendre le piratage ludique et accessible, c’est la mission que se sont donnée les créateurs de Flipper Zero, un petit engin qui rappelle le mythique Tamagotchi.

Tout comme le populaire jeu de la fin des années 1990, Flipper Zero est un petit appareil sur lequel on prend soin d’un animal virtuel capricieux. À l’aide d’un écran de 1,4 pouce et de cinq boutons, ses utilisateurs et utilisatrices doivent prendre soin d’un dauphin. Mais son régime n’est pas habituel : il se nourrit de piratages.

En effet, pour le rendre heureux, vous devez pirater des objets connectés, des prises intelligentes ou encore l’émetteur infrarouge de votre téléviseur.

Muni d’un code ouvert (Open Source), il se branche à n’importe quel appareil compatible avec le module NFC (Near Field Communication), cette technologie notamment utilisée pour les paiements sans contact. Le Flipper Zero est également compatible avec Bluetooth, en plus de détenir un port d'entrées-sorties GPIO, un port USB et un emplacement pour une carte MicroSD.

Nous voulions montrer que le piratage informatique est en fait destiné à un usage quotidien et que ce n'est pas mal. C'est juste un ensemble de compétences comme tout autre chose , a expliqué le cocréateur de l’engin Alexander Kulagin à Motherboard.

L’appareil n’aurait jamais vu le jour sans le sociofinancement, qui a dépassé son objectif de 60 000 dollars américain, amassant plutôt près de 5 millions de dollars américains sur Kickstarter  (Nouvelle fenêtre) . Les premières livraisons sont prévues au cours du mois de février.