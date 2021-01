COVID-19 : encore trois décès de plus en Outaouais

Pour une deuxième journée consécutive, mercredi, l’Outaouais enregistre trois décès de plus liés à la COVID-19. À Ottawa, on ne rapporte aucun nouveau décès et on signale 87 nouvelles infections.

L’une des victimes vient du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Petite-Nation et une autre d’une résidence privée pour aînés. Le troisième décès a eu lieu en milieu de vie non spécifié.

Selon les plus récentes données de la province, le coronavirus a fait 125 victimes dans la région.

Quarante-cinq cas supplémentaires sont également rapportés, ce qui porte le total à 5062 infections depuis le début de la pandémie en Outaouais.

Dans une entrevue diffusée mercredi à l’émission Sur le vif, la médecin-conseil à la santé publique en Outaouais, la Dre Carol McConnery, dit croire que des rassemblements ont eu lieu pendant le temps des Fêtes.

On le voit dans nos enquêtes. Je suis convaincue et je suis certaine que c’est beaucoup moins de gens par rassemblements que si on n’était pas en confinement , a-t-elle soutenu.

La Dre Carol McConnery, médecin-conseil à la direction de la Santé publique en Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Les gens sont tannés. Ça fait presque un an maintenant qu’on vit avec cette pandémie-là et je comprends la population , a convenu la médecin-conseil.

La région compte actuellement 1241 personnes vaccinées contre la COVID-19. C’est sûr qu’on vaccine; ça ne veut pas dire qu’on peut arrêter de suivre les mesures , a rappelé la Dre McConnery.

À l’échelle de la province, 2641 nouveaux cas d’infection ont été détectés au cours des 24 dernières heures. La santé publique fait également état de 47 nouveaux décès.

Le nombre de décès toujours stable à Ottawa

Mercredi marque une autre journée sans nouveau décès à Ottawa. Depuis le 4 janvier, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) fait état de 393 morts.

Les nouvelles contaminations à la COVID-19 sont par ailleurs en baisse. Alors que la veille, 123 cas étaient rapportés, les infections font un bond de 87 mercredi dans la capitale.

Des 10 682 cas confirmés de coronavirus, 869 sont actifs, soit 26 de plus que le précédent bilan. Soixante et une personnes de plus sont aussi guéries, ce qui porte le total à 9420.

Quant aux hospitalisations, 19 personnes se trouvent à l’hôpital. Neuf personnes sont aux soins intensifs, soit 2 de plus par rapport à la journée précédente.

Une éclosion supplémentaire est rapportée par SPOSanté publique Ottawa , ce qui porte le total à 41 flambées en cours.

Sur l'ensemble de l'Ontario, 3266 nouvelles infections ont été confirmées par la santé publique. La province franchit ainsi la barre des 200 000 cas de COVID-19.

Avec les informations de Marie-Lou St-Onge