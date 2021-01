COVID-19 : Santé publique Ottawa recommande le port du masque à l'extérieur

Les gens devraient porter des masques autant que possible lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur maison. C'est une barrière supplémentaire. Vous ne savez pas si vous allez entrer en contact étroit avec quelqu'un , a déclaré Dre Vera Etches, mercredi, en entrevue à la radio de CBC.

L'extérieur est beaucoup plus sécuritaire que l'intérieur, mais si vous êtes juste à côté de quelqu'un, vous pouvez respirer ses sécrétions respiratoires Dre Vera Etches

Selon la cheffe de Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ), les récentes données relatives à la pandémie de COVID-19 justifient des mesures supplémentaires pour freiner l'hémorragie.

Les chiffres sont hauts actuellement, peut être plus haut qu’ils ne l’ont jamais été depuis le début de la pandémie. Nous sommes dans une situation qui nécessite des protections plus fortes , dit-elle.

Mardi, Dre Etches a annoncé de nouvelles règles plus strictes qui encadrent les activités hivernales extérieures à Ottawa. Parmi ces mesures, une limite de 25 personnes sera imposée pour les loisirs d’hiver, notamment sur les patinoires, les sentiers de plein air, les pistes de ski et les aires communes comme les stationnements.

Une limite de 25 personnes sera imposée pour les loisirs d’hiver à Ottawa, notamment sur les patinoires extérieures. Photo : Francis Ferland

Pour les monts de ski par exemple, un maximum de 25 personnes sera toléré au sommet et en bas des pistes.

Ces restrictions entrent en vigueur mercredi.

Pour le moment, il n’est pas question de punir les réfractaires, mais les exploitants de lieux récréatifs extérieurs visés devront installer des panneaux de signalisation rappelant les mesures de distanciation physiques.

John Rapp, est directeur exécutif de la Dovercourt Recreation Association, qui gère notamment deux patinoires à Ottawa.

Ce dernier indique qu’il arrive que les patinoires soient surveillées par du personnel qui rappelle les consignes, mais ce n’est pas toujours le cas.

Lorsque le personnel n'est pas là, nous comptons simplement sur le public pour respecter les limites fixées par la ville , note M. Rapp.

Mais le but de l’opération n’est pas de donner des contraventions, dit la médecin en chef de Santé publique Ottawa.

Nous devons aider les gens à comprendre ce qui est autorisé et pourquoi, quelles sont les restrictions pour leur protection et celle des autres , explique Dre Etches.

Une limite de 10 sur les patinoires de Clarence-Rockland

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa n’est pas la seule à être préoccupée par les activités extérieures, en ces temps de pandémie. La Cité de Clarence-Rockland, dans l’est ontarien, a également rappelé certaines recommandations en ce sens cette semaine, après avoir constaté de l’achalandage à certains sites.

Notre défi, c’est qu’on a deux cotes de glisse et l’une d’entre elle est extrêmement populaire. L’affichage -des mesures sanitaires- est là. Ce n’est pas une problématique pour l'instant, mais ça pourrait le devenir. Il va falloir réévaluer au fur et à mesure dépendant les tendances , note Jean-Luc Jubinville, le directeur des Services communautaires de la Cité de Clarence-Rockland.

La Cité de Clarence-Rockland compte huit patinoires extérieures sur son territoire, qui ne sont pas ouvertes, mais qui devraient accueillir ses premiers patineurs au cours des prochains jours.

Jean-Luc Jubinville indique que la limite sera de dix personnes sur la glace.

On suit vraiment les directives du Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) [...]. On a mis une limite de dix par patinoire extérieure sur l’ensemble de la municipalité. Les gens devront également respecter la distanciation sociale et le bureau de santé nous a aussi recommandé d’enlever les filets de hockey , explique-t-il.

Le directeur des Services communautaires de la Cité de Clarence-Rockland espère que l’ouverture prochaine des patinoires extérieures va désengorger les sites de glisse de la municipalité.

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka, Nafi Alibert et CBC.