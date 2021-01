Rémy Mailloux a confiance que le Téléthon de la Ressource aura lieu comme prévu

Selon le directeur général Rémy Mailloux, l’événement qui doit se tenir sans public au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda est considéré comme une production télévisuelle, et les informations qui ont filtré au cours des dernières heures laissent entendre que ces productions pourraient se poursuivre pendant le confinement.

Comme tout le reste du Québec, on vit un peu d’incertitude, admet le directeur général. Je ne cacherai pas qu’on est fébriles avat l’annonce de ce soir, mais les autorités en place sont conscientes de l’enjeu de l’événement et de tout ce qu’on produit comme services directs aux personnes handicapées. On travaille étroitement avec la santé publique et les autorités de la Ville de Rouyn-Noranda pour faire en sorte que le Téléthon ait lieu. Je crois en notre bonne étoile, mais s’il y a lieu de l’annuler ou le reporter, on avisera en temps et lieu.

Rémy Mailloux, directeur général de la Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Les organisateurs du Téléthon avaient déjà modifié la formule pour s’adapter aux consignes sanitaires, en écartant la présence du public et en limitant le nombre d’artistes qui doivent se produire sur scène, entre 16 h et 22 h. De plus, il est prévu que le directeur musical Vincent Lemay-Thivierge et deux autres artistes en provenance de l’extérieur devront s’imposer un confinement dans la région avant la tenue du Téléthon.

On avait aussi pu mettre des téléphonistes ailleurs que dans l’enceinte du Théâtre du Cuivre pour couper au maximum la quantité de gens à l’intérieur. Il y aura sûrement d’autres mesures à prendre. Ça va être le strict minimum , promet Rémy Mailloux.

Objectif de 450 000 $

Pour la Ressource, la tenue du Téléthon demeure primordiale pour permettre à l’organisme de poursuivre son aide aux personnes handicapées de la région. L’événement avait généré plus de 550 000 $ l’an dernier et l’objectif demeure fixé à 450 000 $ pour cette 24e édition.