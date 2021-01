L'opposition exige plus de transparence dans le processus de vaccination

Le critique en santé du Nouveau Parti démocratique (NPD), David Shepherd, maintient ses accusations malgré les propos tenus par le ministre de la Santé, mardi, en conférence de presse.

Il soutient que la distribution du vaccin a été gérée sous le signe de la confusion. Il implore le gouvernement de fournir plus de détails quant aux doses administrées chaque jour par région et d’être plus transparent au sujet des inventaires.

La spécialiste en maladies infectieuses de l’Université de l'Alberta, la Dr Lynora Saxinger, convient aussi de cette nécessité de transparence.

J’espère qu'il y a déjà une intention de présenter plus de mises à jour concernant le débit de vaccination, mais si ce n’est pas le cas, je pense que c’est une requête raisonnable , précise-t-elle.

Le plan du gouvernement

Le gouvernement Kenney avait promis de distribuer les 29 000 premières doses d’ici la fin du mois de décembre.

Bien que le scénario était optimiste, le ministre Tyler Shandro avoue n’être qu’à quelques jours de réaliser l’objectif de départ.

C’était un objectif ambitieux, et nous y arriverons avec seulement quelques jours de retard, en dépit de la nécessité de gérer les horaires de livraisons et les quantités de vaccins à recevoir qui fluctuent constamment et qui sont hors du contrôle de notre province , confirme-t-il.

Le ministre avoue que ce n’est pas une gestion facile et que chacune des provinces doit s’adapter au rythme des livraisons. Il rassure toutefois la population quant aux allégations de gaspillage et quant au travail accompli par Services de santé Alberta.

Services de santé Alberta fait tout son possible pour vacciner le plus grand nombre possible de personnes, selon les quantités de vaccins reçus, travaillant soirs et weekends dans le but d’immuniser la population , a-t-il souligné en conférence de presse mardi.

Des doses à venir

Au total, 13 000 doses du vaccin Pfizer sont attendues plus tard cette semaine. Elles serviront principalement à vacciner les personnes les plus à risque.

La médecin hygiéniste en chef de l'Alberta Deena Hinshaw précise que cela prendra des mois avant que les vaccins soient produits, livrés et disponibles afin d’immuniser la population en générale. Alors que nous travaillons à vacciner la population à haut risque d’infection, nous devons continuer d’agir nous-mêmes [en tant que vaccin] afin de se protéger l’un de l’autre .

Ce sont près de 3 000 personnes qui sont vaccinées chaque jour. La Dr Hinshaw rappelle toutefois aux Albertains que même si nous tournons la page sur une nouvelle année, il reste encore un combat à mener et que la route ne sera pas sans embûches.

Avec les informations de Jennifer Lee