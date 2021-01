Bizou fermera 24 de ses boutiques

Spécialisée dans la vente au détail de bijoux et d’accessoires féminins, la société fondée à Sainte-Marie de Beauce en 1982 est endettée de 9,5 millions de dollars.

La pandémie de COVID-19 et le commerce aux détails en mutation sont notamment évoqués par l’entreprise pour expliquer ses difficultés financières.

Bizou fermera 24 de ses 85 boutiques, situées principalement au Québec, mais aussi dans les Maritimes et en Ontario. À titre d'exemple, les boutiques de Place Sainte-Foy, du Centre Eaton, des Galeries d'Anjou et du Carrefour Laval.

D’autres points de vente pourraient toutefois s’ajouter à la liste. Bizou explore encore la possibilité d’émettre quelques avis de résiliation de bail pour certaines boutiques , précise le rapport du syndic Éric Saint-Amour de la firme Ernst & Young (EY).

Le local à louer du magasin Bizou sur la rue Saint-Jean à Québec. Ce magasin était fermé avant l'annonce de mercredi. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L’entreprise, qui employait 400 travailleurs au moment de se placer à l’abri de ses créanciers, possède une plateforme de vente en ligne et agit à titre de distributeurs dans quelques boutiques indépendantes et pharmacies.

Ses approvisionnements en stock proviennent essentiellement de l’Asie, précise le rapport.

Il n’y aura aucune déclaration écrite de notre part , a répondu Bizou à Radio-Canada.

Vague de fermetures dans le commerce au détail

Le syndic, Éric Saint-Amour, précise au téléphone que Bizou n’est qu’un exemple des difficultés que subit actuellement le commerce aux détails.

Avec les Amazon de ce monde, l’industrie était déjà en restructuration. La pandémie n’a agi qu’en accélérateur , dit-il.

On voit plus de dossiers en restructuration qu’avant. Éric Saint-Amour, syndic de faillite de la firme Ernst & Young

Plusieurs entreprises se sont en effet mises à l'abri de leurs créanciers depuis le début de la pandémie.

Seulement chez la firme EY, il y a eu Aldo, Ernest, Bizou, Reitman et Sail Plein air. Frank and Oak, Nero Bianco, Garage, Dynamite et Tristan sont aussi d’autres exemples.

Se mettre à l'abri de ses créanciers est l'étape avant la faillite. C'est l'étape où les entreprises ferment, par exemple, des sites déficitaires et font une transition vers le web pour être plus performantes , explique Éric Saint-Amour.