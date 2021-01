Brampton ouvrira finalement des centres d’isolement volontaire

Brampton prévoit ouvrir très bientôt trois centres de 140 lits chacun grâce à du financement annoncé en décembre dernier par la province.

Ces centres seront situés dans le quartier Bramalea et dans le nord-est de la ville.

Un individu pourra demander une chambre s'il a la COVID-19, s'il a été en contact rapproché avec une personne infectée ou encore s'il représente un risque élevé de transmission. Sur place, les services de repas et de buanderie sont fournis, tout comme un accès à Internet.

Au total, c’est un montant de 42 millions de dollars qui est destiné à la création de 1700 nouveaux espaces d'isolement en Ontario d'ici la mi-janvier.

Facteur déterminant

L’ouverture de ce genre de centre à Brampton est considérée comme une étape importante dans le combat mené par la Ville pour freiner la progression du coronavirus.

Cependant, plusieurs personnes estiment que la communauté est mal soutenue depuis le début de la pandémie et que ces centres auraient dû ouvrir bien plus tôt.

La directrice par intérim du centre de santé communautaire local WellFort attribue les taux élevés de contamination à Brampton à l’absence d’endroits appropriés destinés à des séjours de quarantaine.

Cela aidera vraiment à réduire la propagation au sein des ménages , affirme celle qui dirige également un des centres de dépistage.

Ces lieux d’isolement sont considérés par de nombreuses personnes comme un outil efficace pour limiter la transmission du virus dans les maisons où vivent beaucoup de gens, un avis que partage le maire.

Le virus se répand comme une traînée de poudre dans les maisons qui abritent de nombreuses personnes. Patrick Brown, maire de Brampton

Selon Statistique Canada, la ville comptait en 2016 plus 24 000 maisons dites multigénérationnelles, ce qui totalise 14,4 % de tous les ménages. C'est deux fois plus qu’à Mississauga et près de quatre fois plus qu’à Toronto.

« Frustration » entendue

Le maire de Brampton, Patrick Brown, réclamait depuis plusieurs semaines déjà la création d’endroits destinés à l’isolement volontaire.

Certaines personnes ayant une situation précaire d’emploi ne peuvent se permettre de se payer une chambre d’hôtel durant 14 jours. [Ces centres] sont donc une solution sécuritaire accessible pour elles. Patrick Brown, maire de Brampton

Patrick Brown se réjouit que son appel de financement à la province ait été entendu. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Largement sous-financé

Les acteurs du milieu communautaire considèrent que le système de santé local est sous-financé de façon chronique.

Selon Gurpreet Malhotra, président-directeur général de l'organisation sociocommunautaire Indus, cela peut expliquer en partie l’incapacité de la Ville à réagir rapidement durant la pandémie.

À son avis, c'est toutefois le gouvernement provincial qui aurait dû profiter de l'été pour s'organiser en prévision d'une nouvelle hausse des cas.

L'état de préparation a été très mauvais. Nous n'avons pas été correctement préparés pour la deuxième vague. Gurpreet Malhotra, PDG de l'organisation sociocommunautaire Indus

Selon Gurpreet Malhotra, le retard dans la mise en place de centres d’isolement volontaire ou préventif témoigne d'un sous-financement des services de santé de Brampton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le bureau du ministre des Affaires municipales Steve Clark n'a pas voulu expliquer pourquoi la création des lieux d'isolement préventifs à Brampton a pris autant de temps.

Sa porte-parole a déclaré que les subventions ont été accordées en fonction des besoins et des coûts identifiés par le ministère de la Santé, et en consultation avec les gestionnaires des services municipaux locaux .

Fréquentation espérée

Une fois les espaces d’isolement volontaire ouverts, les acteurs du milieu communautaire rappellent qu’il faudra convaincre les citoyens de les utiliser.

Gurpreet Malhotra se demande si une personne qui s'acquitte de tâches essentielles à la maison ou qui gagne un revenu important pour la famille pourra réalistement aller dans un centre d'isolement.

Qui ira dans un centre d'isolement et qui pourra y rester? Gurpreet Malhotra, PDG de l'organisation sociocommunautaire Indus

Accessibles ailleurs en Ontario

Des centres du genre subventionnés par le gouvernement fédéral sont déjà accessibles dans des hôtels de Toronto, de Mississauga et d'Ottawa.

À Mississauga, le centre d’isolement volontaire a accueilli 682 résidents depuis le début de la pandémie.

Celui de Toronto a hébergé 222 personnes depuis son ouverture, en septembre.

D'après les informations de Nick Boisvert, de CBC