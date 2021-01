Fenêtre sur les arts : petits plaisirs en temps de confinement

L'Amérique pleure des Cowboys fringants

Les Cowboys poussent l'expérience musicale plus loin avec L'Amérique pleure - Le film créé à partir de 16 chansons du répertoire du groupe.

Le concert-événement est signé par le vidéaste Louis-Philippe Eno, qui a réalisé une centaine de clips pour des artistes comme Pierre Lapointe, Les Trois Accords, Malajube et Dumas. Photo : Capture d'écran YouTube

Chacune des chansons a été enregistrée en pleine nature. On nous convie donc à un road movie sympathique et réconfortant qui nous mène aux quatre coins du Québec.

Dévoilé juste avant Noël, le film est un gros coup de cœur pour le public, et c'est pour cela que la période de visionnement a été prolongée jusqu'au 7 février.

L'Amérique pleure - Le film

Le prix unitaire du billet est 22 $.

*48 h seront allouées pour regarder le film à partir de la date choisie

www.cowboysfringants.com/  (Nouvelle fenêtre)

Claudia Genel

Une plongée dans la vie des Bee Gees

Depuis la mi-décembre, la chaîne HBO propose un documentaire consacré aux célèbres frères Gibb intitulé The Bee Gees : How can you mend a broken heart.

Réalisé par Frank Marshall (The Curious Case Of Benjamin Button), ce long métrage raconte l’histoire de Barry, Maurice et Robin Gibb. et nous entraîne dans l'intimité et la carrière de chacun.

Extraits d'entrevues, archives et témoignages composent ce distrayant documentaire.

On découvre le parcours de ce groupe qui de l'Australie, à l'Angleterre, en passant par les États-Unis a cru à quelques reprises sa carrière terminée. On vit avec eux l'arrivée du disco, la réalisation de la trame sonore du film Saturday Night Fever et les rivalités entre frères et surtout, on fait la part belle à la musique de ceux-ci.

The Bee Gees : How can you mend a broken heart est un documentaire vraiment très intéressant qui vous met au défi de ne pas danser en le visionnant!

www.youtube.com/watch?v=B5tncybE7Wg  (Nouvelle fenêtre)

Anne-Josée Cameron

Narcisse en direct de L'Anti

Bonne nouvelle! Les tournages des spectacles seront permis malgré le couvre-feu. Le bar-spectacle L’Anti pourra continuer de présenter sa programmation riche et variée. Dans la série de concerts virtuels mettant de l’avant des artistes émergents, Narcisse montera sur les planches comme prévu le 13 janvier prochain.

Le groupe Narcisse Photo : Facebook/Narcisse

Narcisse était un des trois finalistes de la dernière présentation du concours Les Francouvertes avec Ariane Roy et Valence. Le groupe a finalement terminé la compétition en deuxième place.

La prestation numérique risque d'être explosive et colorée, à l'image du projet musical. Narcisse propose un spoken word (création orale) sensuel et dansant. À découvrir!

Tanya Beaumont

L'école nationale de comédie musicale Muzikâl

Le Roi lion, La Belle et la Bête, Mary Poppins, Greace... L'école nationale de comédie musicale Muzikâl, implantée à Québec depuis septembre 2019, s'est donné pour mission d'enseigner la danse, le chant et le théâtre.

L'école Muzikâl se spécialise dans l'enseignement de la danse, du chant et du théâtre Photo : Radio-Canada / Victor Paré-Dechesne

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, l'école Muzikâl a décidé d'offrir des ateliers de théâtre en ligne, dès la mi-janvier.

Une série de 5 ateliers pour se familiariser avec le théâtre sera proposée par l'intermédiaire de la plateforme Zoom.

Les inscriptions se font par groupes d'âge, pour les enfants et les adultes. Une activité agréable pour déjouer la grisaille!

Les coûts d'inscription varient entre 25 $ et 35 $ pour cette session de cours en ligne.

Valérie Cloutier