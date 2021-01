Le jeu Minecraft Earth débranché moins de deux ans après son lancement

Après à peine un an d’activité, l’ambitieux jeu n’aura pas fait long feu. Pourtant, Microsoft avait misé gros sur ce dérivé du mythique Minecraft, qui permettait notamment de construire des bâtiments en RA à même sa rue.

Selon le développeur Mojang Studios, propriété de Microsoft depuis 2014, le jeu n’est qu’une autre victime collatérale de la pandémie de COVID-19 : Minecraft Earth a été conçu autour de la libre circulation et le jeu collaboratif, deux éléments qui sont devenus presque impossibles dans la situation mondiale actuelle.

On a tenté un premier sauvetage au début de la pandémie en adaptant le jeu pour la maison. Mais ces efforts n’ont pas suffi à convaincre le public.

Les joueurs et joueuses pourront lancer des parties jusqu’au 30 juin prochain, après quoi, les données des internautes seront supprimées, et il ne sera plus possible de télécharger le jeu sur les magasins d'applications.