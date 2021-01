Comment surmonter un nouveau confinement

Tout porte à croire que le gouvernement Legault annoncera mercredi un nouveau confinement strict, qui pourrait se prolonger jusqu'en février. Ce nouveau confinement pourrait avoir un impact psychologique important sur la population, d'autant plus qu'il devrait être alourdi par un couvre-feu.

Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure à l'Université de Montréal, rappelle que les mois de janvier et février sont déjà des mois difficiles pour la santé psychologique, et que la première étape est de prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre.

Prendre conscience que ce n'est pas évident pour nous, voir ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vit, où en sommes-nous, se poser ces questions-là, c'est important, explique-t-elle.

Selon la psychologue, refouler ses émotions ne fera qu'amplifier la détresse. Il est donc primordial de verbaliser et de parler de ce que l'on vit avec ses proches, mais aussi d'avoir de la compassion pour soi. Il faut redoubler d'efforts pour se dire qu'on baisse nos standards, nos attentes.

C'est un contexte où on doit vraiment se dire que c'est correct d'être moins efficace, et que nous sommes plusieurs dans cette situation. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure à l'Université de Montréal

Geneviève Beaulieu-Pelletier soutient qu'il faut également s'accorder de petits plaisirs quotidiens. De petites touches, cela va faire une différence psychologiquement, souligne-t-elle.

Une lassitude de l'empathie ?

Avec les mois de restrictions qui s'étirent, l'empathie et l'écoute envers les autres pourraient être plus difficiles, admet la psychologue. Toutefois, elle dit croire que les gens comprennent la réalité de tout un chacun et qu'il y a encore une part de nous qui est disponible pour les autres.

Effectivement, il y a une fatigue qui est là. Mais il ne faut pas que cela nous empêche d'écouter l'autre, d'aller vers les autres, parce que c'est en ce moment qu'on a besoin d'être ensemble et de se sentir soutenu, plus que jamais, soutient-elle.

Une hausse de la demande d'aide

Ce soutien des proches et des amis sera d'autant plus nécessaire que les ressources en santé mentale croulent sous les demandes, alors que les cas de détresse psychologique augmentent.

Selon le service de police de Sherbrooke, le nombre d'appels concernant de la détresse psychologique ou des tentatives de suicide est à la hausse depuis quelque temps.

Tania Boislar, directrice générale de JEVI, affirme pour sa part que le nombre d'appels à son organisme n'a pas augmenté, mais que le visage de la clientèle a évolué. Plusieurs personnes ont vécu de l'anxiété et de la détresse face à un avenir incertain, et le passage en zone rouge en a inquiété plus d'un.

Beaucoup d'aînés, ou de gens qui s'inquiétaient des personnes âgées. Ça s'est stabilisé, mais à l'automne, beaucoup d'appels pour les jeunes, les adolescents. Ça va et ça vient, mais ça change beaucoup, explique-t-elle.

Geneviève Beaulieu-Pelletier soutient toutefois qu'il est important de faire les démarches pour réussir à obtenir de l'aide, et que des lignes d'écoute sont toujours en place pour soutenir les personnes qui ont besoin d'un service rapide.